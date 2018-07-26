Дорожный спортпрототип Mercedes-Benz AMG CLK GTR выставят на торги

Аукционный дом Sotheby’s выставит на торги в Монтерее один из 26 экземпляров Mercedes-Benz AMG CLK GTR, построенных для омологации спортпрототипов класса FIA GT в 90-х годах. Пробег автомобиля 1998 года составляет 1500 километров. Заявленная цена лота — 4,25-5,25 миллиона долларов (267,7-330,7 миллиона рублей по текущему курсу).

Выставленный на продажу CLK GTR — девятый экземпляр суперкара. Автомобиль предлагается в полностью оригинальном состоянии: в заводской краске и с родным двигателем. Дополнительно к лоту прилагается вся документация и комплект фирменных запчастей.

Каждый из 25 экземпляров Mercedes-Benz AMG CLK GTR собран на заводе AMG в немецком Аффальтербахе. При этом дорожные машины практически не отличаются от гоночных аналогов. Неизменным остался даже двигатель — 6,9-литровый V12 мощность 612 лошадиных сил и 775 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» у суперкара занимал 3,5 секунды, а максимальная скорость составляла 335 километров в час.

Чтобы сделать гоночную машину немного комфортнее, дорожные CLK GTR оснастили кондиционером и антиблокировочной системой. Для отделки салона использовали кожу, а в дверях появились отсеки для хранения мелких вещей. Большинство стилистических элементов кузова позаимствовали у гоночного CLK GTR, за исключением заднего антикрыла — его сделали интегрированным.

В прошлом году На YouTube-канале TheTFJJ появилось видео, на котором можно увидеть как родстер Mercedes-Benz AMG CLK GTR едет по узкой лесной дорожке. Ролик был снят на британском конкурсе элегантности Heveningham Hall Concours.