«Хардкорное» купе Bentley Continental GT подловили без камуфляжа

«Хардкорное» купе Bentley Continental GT подловили без камуфляжаПремьера быстрейшего кроссовера состоялась, теперь в работе двухдверки
Актуальное гибридное купе Bentley Continental GT дебютировало год назад. Версия Speed появилась по умолчанию, у таких двухдверок бензин-электрическая силовая установка с мотором V8 и пиковой отдачей 782 лошадиные силы (1000 Нм). Разгон 0-100 занимает 3,1 секунды, а максимальная скорость солидные 335 км/ч.
Однако ещё в 2017 году в гамме была модификация Supersports с двигателем W12, которая выдавала 710 лошадиных сил и 1017 Нм без всякой электрификации! Купе разменивало 100 км/ч с места за 3,4 секунды и разгонялось до 336 км/ч. Выходит, кое-какие показатели восьмилетней давности до сих пор не побиты, но новый гибридный Bentley должен исправить ситуацию. Когда состоится дебют экстремального купе не ясно.
В начале месяца Bentley вернула в гамму кроссовер Bentayga Speed. Вместо двигателя W12 мощностью 635 лошадиных сил под капотом появился V8 на 650 лошадиных сил, и никаких гибридов! Самая быстрая Bentayga не стала самой дорогой: в Великобритании версия Speed стоит от 219 тысяч фунтов стерлингов, а за длиннобазный лимузин Mulliner EWB нужно заплатить 259 тысяч фунтов стерлингов.