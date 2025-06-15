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Опубликовано 15 июня 2025, 20:40
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«Хардкорное» купе Bentley Continental GT подловили без камуфляжа

Премьера быстрейшего кроссовера состоялась, теперь в работе двухдверки
Фотофакт: самый экстремальный дорожный Bentley поймали без маскировки. Портал CarScoops поделился снимками Continental GT, который заметно отличается от ныне выпускаемой версии Speed. Поменялась конфигурация выпускной системы, изменён аэродинамический обвес, на переднем бампере появились закрылки, на багажнике — спойлер. С кормы прототип отличается «двустволками» с двух сторон. Для новинки Bentley могут возродить имя Supersports.
«Хардкорное» купе Bentley Continental GT подловили без камуфляжа
© CarScoops.com / Baldauf
Сергей Ильин
Сергей Ильин
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Актуальное гибридное купе Bentley Continental GT дебютировало год назад. Версия Speed появилась по умолчанию, у таких двухдверок бензин-электрическая силовая установка с мотором V8 и пиковой отдачей 782 лошадиные силы (1000 Нм). Разгон 0-100 занимает 3,1 секунды, а максимальная скорость солидные 335 км/ч.

«Хардкорное» купе Bentley Continental GT подловили без камуфляжа

© CarScoops.com / Baldauf

Однако ещё в 2017 году в гамме была модификация Supersports с двигателем W12, которая выдавала 710 лошадиных сил и 1017 Нм без всякой электрификации! Купе разменивало 100 км/ч с места за 3,4 секунды и разгонялось до 336 км/ч. Выходит, кое-какие показатели восьмилетней давности до сих пор не побиты, но новый гибридный Bentley должен исправить ситуацию. Когда состоится дебют экстремального купе не ясно.

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В начале месяца Bentley вернула в гамму кроссовер Bentayga Speed. Вместо двигателя W12 мощностью 635 лошадиных сил под капотом появился V8 на 650 лошадиных сил, и никаких гибридов! Самая быстрая Bentayga не стала самой дорогой: в Великобритании версия Speed стоит от 219 тысяч фунтов стерлингов, а за длиннобазный лимузин Mulliner EWB нужно заплатить 259 тысяч фунтов стерлингов.

Источник:CarScoops.com
Автор:Сергей Ильин
Теги:
#Bentley
#Continental GT
#Новинки