«Хардкорное» купе Bentley Continental GT подловили без камуфляжа

Однако ещё в 2017 году в гамме была модификация Supersports с двигателем W12, которая выдавала 710 лошадиных сил и 1017 Нм без всякой электрификации! Купе разменивало 100 км/ч с места за 3,4 секунды и разгонялось до 336 км/ч. Выходит, кое-какие показатели восьмилетней давности до сих пор не побиты, но новый гибридный Bentley должен исправить ситуацию. Когда состоится дебют экстремального купе не ясно.