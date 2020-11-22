У Toyota Corolla появилось две версии c акцентом на комфорт

Технически китайские Toyota Allion и Toyota Levin GT идентичны: за основу взята актуальная «глобальная» Corolla E210 в кузове седан, но колёсная база увеличена на 50 миллиметров до 2750 миллиметров. Базовая комплектация удлинённых Allion и Levin GT богаче, чем у обычной Corolla, а силовой агрегат безальтернативен — под капотом 178-сильный (210 Нм) безнаддувный мотор 2.0, который сочетается с вариатором c десятью виртуальными передачами.
Фото: Китайская Toyota Allion, autohome.com.cn
Снаружи Allion, Levin GT и Corolla не перепутать: у седанов разные бамперы, диски и оптика, вдобавок, отличить китайские модели можно по оригинальным задним дверям. Отличительные черты длиннобазных моделей для Поднебесной — хромированные дверные ручки, молдинги вдоль порогов, а также визуально объединённые фонари.
Фото: Toyota Levin GT, autohome.com.cn
Китайская Toyota Allion будет выпускаться на совместном предприятии FAW-Toyota, Levin GT — на фабрике GAC-Toyota. Ожидается, что обе модели окажутся дороже обычной Corolla, которая в Поднебесной стоит от 120 тысяч юаней (1,39 миллиона рублей), но существенно дешевле Camry (от 180 тысяч юаней или 2,09 миллиона рублей). Целевая аудитория длиннобазных седанов — корпоративные парки.
Фирма Toyota не стесняется зарабатывать на популярности Corolla: легендарное имя присвоили новому переднеприводному кроссоверу, а партнёр японской компании — Suzuki — получил разрешение на продажи универсала Corolla под собственным брендом.