У Toyota Corolla появилось две версии c акцентом на комфорт

Технически китайские Toyota Allion и Toyota Levin GT идентичны: за основу взята актуальная «глобальная» Corolla E210 в кузове седан, но колёсная база увеличена на 50 миллиметров до 2750 миллиметров. Базовая комплектация удлинённых Allion и Levin GT богаче, чем у обычной Corolla, а силовой агрегат безальтернативен — под капотом 178-сильный (210 Нм) безнаддувный мотор 2.0, который сочетается с вариатором c десятью виртуальными передачами.