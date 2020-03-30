Почти новый Lamborghini Countach оценили в 45 миллионов рублей

От донорского 5000QV версия Countach 25th Anniversary отличалась оснащением: купе получило электрические стеклоподъемники и кресла с электрорегулировкой, а также новый руль и более эффективную систему кондиционирования. Но уникальность машины ещё и в том, что за её внешность отвечал сам Горацио Пагани, основатель фирмы Pagani.