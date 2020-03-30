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17:40

Почти новый Lamborghini Countach оценили в 45 миллионов рублей

Суперкар проехал всего 135 километров

Алексей Носаченко
Канадский дилер Lamborghini Montreal выставил на продажу почти новый Countach – версию 25th Anniversary 1990 года, которая проехала всего 135 километров. За итальянский суперкар, выпущенный тиражом в 657 экземпляров, хотят получить 799 900 канадских долларов, что эквивалентно 45,15 миллиона рублей.

Модификацию Lamborghini Countach 25th Anniversary выпустили в 1998 году к 25-летнему юбилею итальянской марки. Технически суперкар повторял версию 5000QV, но получил порядка 500 изменений, которые должны были улучшить внешний вид машины и повысить комфорт. Суперкар оснащался 5,2-литровым «атмосферным» двигателем V12 мощностью 455 лошадиных сил и мог разгоняться до ста менее чем за пять секунд. Максимальная скорость составляла 295 километров в час.

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От донорского 5000QV версия Countach 25th Anniversary отличалась оснащением: купе получило электрические стеклоподъемники и кресла с электрорегулировкой, а также новый руль и более эффективную систему кондиционирования. Но уникальность машины ещё и в том, что за её внешность отвечал сам Горацио Пагани, основатель фирмы Pagani.

Цена в 799 900 канадских долларов — это намного больше, чем просили на аналогичный автомобиль два года назад. В 2017-м белый Countach 25th Anniversary на аукционе Sotheby’s продали за 331 250 евро, то есть 21,12 миллиона рублей по текущему курсу.