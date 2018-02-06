Аксессуар оценили в 1205 долларов

Пульс

Для дорожного «Корвета» сделали чехол в виде его гоночной версии

3f29747b8663521b623d0ee113c92683bb321d47
6 февраля 2018

Компания Chevrolet сделала для дорожной версии суперкара Corvette защитный чехол в виде гоночной модификации модели. Аксессуар появился в конфигураторе модели на американском сайте марки.

[Битва года: Chevrolet Corvette против Jaguar F-Type](https://motor.ru/testdrives/jaguarvscorvette.htm)

Битва года: Chevrolet Corvette против Jaguar F-Type

Стоимость чехла составляет 1205 долларов, что эквивалентно примерно 69 000 рублей. В описании аксессуара говорится о том, что он предназначен для использования внутри помещений. Вместе с ним покупателям предложат сумку для хранения чехла.

В США самая доступная версия Chevrolet Corvette стоит 55 495 долларов, а модификация Z06 оценена в 79 495 долларов. Позже в продаже появится самый мощный и быстрый вариант – ZR1. Его стоимость составит 120 000 долларов.

В октябре 2017 года поставщик оригинальных запчастей для автомобилей марок, входящих в состав General Motors, опубликовал инструкцию по вырезанию силуэта купе Camaro ZL1 1LE на тыкве. Сделать это предлагалось по трафарету при помощи зубчатого ножа.

В нашем Телеграм-канале еще интереснее!

«Американец», который смог

Самые невероятные версии Chevrolet Corvette, от которых сносит крышу

Теги:
ChevroletCorvette
Новости по теме
1 февраля 2018
Ford GT установил рекорд трека. Corvette ZR1 побил его через неделю
22 января 2018
Первый новый Corvette ZR1 продали в семь раз дороже базовой цены
4 января 2018
Первый новый Corvette ZR1 пустят с молотка
14 декабря 2017
Chevrolet Corvette оснастят обучающим автопилотом для трека
12 декабря 2017
Ателье Hennessey «прокачает» Chevrolet Corvette ZR1 до 1200 сил