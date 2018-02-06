Для дорожного «Корвета» сделали чехол в виде его гоночной версии

Компания Chevrolet сделала для дорожной версии суперкара Corvette защитный чехол в виде гоночной модификации модели. Аксессуар появился в конфигураторе модели на американском сайте марки.

Стоимость чехла составляет 1205 долларов, что эквивалентно примерно 69 000 рублей. В описании аксессуара говорится о том, что он предназначен для использования внутри помещений. Вместе с ним покупателям предложат сумку для хранения чехла.

В США самая доступная версия Chevrolet Corvette стоит 55 495 долларов, а модификация Z06 оценена в 79 495 долларов. Позже в продаже появится самый мощный и быстрый вариант – ZR1. Его стоимость составит 120 000 долларов.

В октябре 2017 года поставщик оригинальных запчастей для автомобилей марок, входящих в состав General Motors, опубликовал инструкцию по вырезанию силуэта купе Camaro ZL1 1LE на тыкве. Сделать это предлагалось по трафарету при помощи зубчатого ножа.