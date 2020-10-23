Видео: для чего электрическому Hummer нужен «режим краба»

Так, дорожный просвет электромобиля варьируется от 257 до 404 миллиметров. Углы въезда и съезда составляют 41,5–49,7 и 31,6–38,4 градуса соответственно. Пикап способен форсировать броды глубиной до 813 миллиметров и взбираться на 45-сантиметровые уступы. А ещё у него есть режим CrabWalk. В нем все четыре колеса поворачиваются в одну сторону на 10 градусов и пикап двигается по диагонали подобно крабу. Функция может пригодиться, когда простор для маневров ограничен, например, на узких дорогах.

Продажи Hummer EV начнутся только в конце следующего года. Первой на рынок выйдет самая дорогая и мощная версия Edition One с 1014-сильной силовой установкой и ценой 113 000 долларов. Правда, все машины из «приветственной» партии уже зарезервированы.