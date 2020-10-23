Видео: для чего электрическому Hummer нужен «режим краба»

Пикап GMC Hummer EV построен на модульной платформе разработки General Motors, оснащен тяговой батареей Ultium и электрическими приводами Ultium Drive. Каждый модуль объединяет в себе электромотор, одноступенчатый редуктор и силовую электронику, а в случае с трёхмоторной версией пикапа в блок на задней оси встроены сразу два электромотора. Впрочем, сложная электроника не мешает новому Хаммеру оставаться настоящим внедорожником, по крайней мере, на бумаге.
Для сравнения: дорожный просвет нового Land Rover Defender — 216–291 миллиметр; углы въезда и съезда составляют 38 и 40 градусов соответственно. Внедорожник может преодолевать 45-градусные боковые уклоны и подъёмы, а также форсировать брод глубиной 900 миллиметров.
Так, дорожный просвет электромобиля варьируется от 257 до 404 миллиметров. Углы въезда и съезда составляют 41,5–49,7 и 31,6–38,4 градуса соответственно. Пикап способен форсировать броды глубиной до 813 миллиметров и взбираться на 45-сантиметровые уступы. А ещё у него есть режим CrabWalk. В нем все четыре колеса поворачиваются в одну сторону на 10 градусов и пикап двигается по диагонали подобно крабу. Функция может пригодиться, когда простор для маневров ограничен, например, на узких дорогах.
Продажи Hummer EV начнутся только в конце следующего года. Первой на рынок выйдет самая дорогая и мощная версия Edition One с 1014-сильной силовой установкой и ценой 113 000 долларов. Правда, все машины из «приветственной» партии уже зарезервированы.