14:42

Первую партию электрических «Хаммеров» раскупили за день

Зарезервировать пикап на сайте компании уже невозможно

Hummer EV Edition 1 © GMC
Лиза Будрина
С премьеры электрического GMC Hummer EV и старта приёма заказов прошёл всего день, а автомобили «приветственной» серии Edition 1 оказались распроданы. Издание AutoEvolution обратило внимание на то, что зарезервировать пикап на сайте компании уже было невозможно.

Для того, чтобы оформить заказ на электрический пикап серии Edition 1, необходимо было внести депозит в размере 100 долларов (около семи тысяч рублей). Позже клиентам придётся заплатить оставшуюся сумму, 112,5 тысячи долларов (8,7 миллиона рублей), чтобы получить Hummer EV, поставки ожидаются в конце 2021 либо в начале 2022 года.

Символический первый взнос привёл к тому, что желающие приобрести электрический пикап разбронировали первую партию машин буквально за сутки. Такой пикап оснащается трёхмоторной установкой мощностью 1014 лошадиных сил, проезжает на одной зарядке 563 километра и разгоняется от 0 до 60 миль в час (97 километров в час) за три секунды.

Hummer EV Edition 1

GMC

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Hummer EV Edition 1 первым встанет на конвейер завода Zero в Детройте. Следом, в 2022 году, выйдет версия Hummer EV 3X стоимостью 99,9 тысячи долларов, а в 2023 году дебютирует Hummer EV 2X (89,9 тысячи долларов). И, наконец, в 2024 году появится самый доступный Hummer EV 2 со стартовым ценником 79,9 тысячи долларов.

Ранее в подобной ситуации оказался другой американский автопроизводитель, причём дважды. В ноябре прошлого года Ford начал принимать заказы на Mach-e First Edition весь тираж выкупили за девять дней. А летом этого года Ford открыл предзаказы на Bronco First Edition: 3,5 тысячи внедорожников забронировали в течение нескольких часов, из-за чего компании пришлось удвоить тираж.

Источник: AutoEvolution