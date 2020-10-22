Первую партию электрических «Хаммеров» раскупили за день

Для того, чтобы оформить заказ на электрический пикап серии Edition 1, необходимо было внести депозит в размере 100 долларов (около семи тысяч рублей). Позже клиентам придётся заплатить оставшуюся сумму, 112,5 тысячи долларов (8,7 миллиона рублей), чтобы получить Hummer EV, – поставки ожидаются в конце 2021 либо в начале 2022 года.

Символический первый взнос привёл к тому, что желающие приобрести электрический пикап разбронировали первую партию машин буквально за сутки. Такой пикап оснащается трёхмоторной установкой мощностью 1014 лошадиных сил, проезжает на одной зарядке 563 километра и разгоняется от 0 до 60 миль в час (97 километров в час) за три секунды.