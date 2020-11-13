Toyota задумала переделать седан Crown в кроссовер

Предполагается, что новый форм-фактор Crown станет единственным, а от седана японцы полностью избавятся. Причина – в стабильно падающих продажах нынешней модели, а также в повальной моде на кроссоверы и внедорожники, охватившей автомобилистов и производителей.

Планы Toyota на Crown пока не подтверждены официально, однако газета Chunichi Shimbun, поделившаяся информацией, является третьей по тиражу в Японии и выпускается в префектуре Айти – там же находится штаб-квартира Toyota.