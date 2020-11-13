Toyota задумала переделать седан Crown в кроссовер

Предполагается, что новый форм-фактор Crown станет единственным, а от седана японцы полностью избавятся. Причина – в стабильно падающих продажах нынешней модели, а также в повальной моде на кроссоверы и внедорожники, охватившей автомобилистов и производителей.
Планы Toyota на Crown пока не подтверждены официально, однако газета Chunichi Shimbun, поделившаяся информацией, является третьей по тиражу в Японии и выпускается в префектуре Айти – там же находится штаб-квартира Toyota.
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По предварительным данным, «Корону»-кроссовер могут построить на архитектуре Toyota New Global Architecture (TNGA-K) с содержанием в конструкции высокопрочных сталей и увеличенной жесткостью на скручивание. Ту же «тележку» получил со сменой поколения внедорожник Highlander, представленный в прошлом году. В новом виде Crown доберется до США и Китая, о продажах на других рынках пока информации нет.
Седан Toyota Crown выпускается с 1955 года и является одной из старейших торговых марок компании. Актуальная модель 15-го поколения под индексом S220 увидела свет в 2018 году, а на прошлой неделе пережила небольшое обновление, затронувшее интерьер. В салоне появился новый крупный экран мультимедийной системы, ради которого японцы переделали архитектуру передней панели. Также седану добавили современных помощников водителя из комплекса Safety Sense.