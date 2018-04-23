Модель проходит финальный этап испытаний

Пульс

Посмотрите, как внедорожник Rolls-Royce дрифтит в пустыне

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23 апреля 2018

Британский производитель Rolls-Royce опубликовал на канале в сети YouTube ролик с заездом прототипа внедорожника Cullinan в дубайской пустыне. Финальный этап испытаний модели, которую в компании называют «вседорожным автомобилем с высокими бортами» (All-Terrain High-Sided Bodied Vehicle), проводится совместно с National Geographic.

Rolls-Royce Cullinan построен на той же платформе, что и седан Phantom последнего поколения. Под капотом внедорожника установлен 6,75-литровый двигатель V12 мощностью 571 лошадиная сила и 900 Нм крутящего момента, совмещенный с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач.

Видео с YouTube-канала Rolls-Royce Motor Cars.

В оснащение модели, дебют которой состоится до конца текущего года, войдут выдвигающиеся из специального отсека в багажнике кожанные кресла с коктейльным столиком. По задумке производителя, они превратят автомобиль в «роскошную и комфортную смотровую площадку».

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