Вcедорожник Rolls-Royce Cullinan станет гибридом

Источники издания Top Gear в Rolls-Royce сообщают, что гибридный Cullinan будет мощнее своего бензинового родственника, оснащенного 6,75-литровым битурбо двигателем V12 (571 сила и 850 Нм момента). Деталей о технической начинке пока нет, поэтому непонятно, будет ли Rolls-Royce заимствовать гибридную систему у материнской BMW или разработает собственную. Также неизвестно, идет ли речь о обычном или подключаемом гибриде.

Что касается появления в модельном ряду Rolls-Royce маленького кроссовера, то эта информация идет вразрез с заявлением главы британской марки Торстена Мюллера-Отвоса. По его словам, сейчас планов по дальнейшему расширению модельного ряда у Rolls-Royce нет.