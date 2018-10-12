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12:10

Вcедорожник Rolls-Royce Cullinan станет гибридом

Кроме того, в линейке марки появится более компактный кроссовер

В линейке Rolls-Royce может появиться гибридный вседорожник. Бензоэлектрическая версия Cullinan рассматривается руководством марки как один из вариантов расширения модельного ряда наряду с выпуском более компактной модели.

Источники издания Top Gear в Rolls-Royce сообщают, что гибридный Cullinan будет мощнее своего бензинового родственника, оснащенного 6,75-литровым битурбо двигателем V12 (571 сила и 850 Нм момента). Деталей о технической начинке пока нет, поэтому непонятно, будет ли Rolls-Royce заимствовать гибридную систему у материнской BMW или разработает собственную. Также неизвестно, идет ли речь о обычном или подключаемом гибриде.

Что касается появления в модельном ряду Rolls-Royce маленького кроссовера, то эта информация идет вразрез с заявлением главы британской марки Торстена Мюллера-Отвоса. По его словам, сейчас планов по дальнейшему расширению модельного ряда у Rolls-Royce нет.

Первый кроссовер Rolls-Royce дебютировал в мае. В основе модели лежит так называемая «Архитектура роскоши» — модульная платформа, уже использованная на седане Rolls-Royce Phantom VIII. Специально для Cullinan ее модернизировали: разработали новую переднюю подвеску на двойных поперечных рычагах, шасси дополнили системой полного привода и подруливающими задними колесами. Cullinan оснастили шкафом для напитков, холодильником, стеклянной перегородкой, отделяющей багажник от пассажирского отсека, и поворотными креслами с коктейльным столиком.

В России Rolls-Royce Cullinan оценен в минимум 25 миллионов рублей.

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