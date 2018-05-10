Новинка выполнена в стилистике седана Phantom последнего поколения

Пульс

Раскрыт внешний вид внедорожника Rolls-Royce

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10 мая 2018

Обновлено: главные факты о первом внедорожнике Rolls-Royce

Незадолго до официальной премьеры в Сеть попали снимки первого внедорожника Rolls-Royce — Cullinan. Фотографии, на которых можно рассмотреть дизайн экстерьера и интерьера новинки, опубликовал Instagram-пользователь eng_aalhammadi.

По предварительной информации, в основу Cullinan ляжет модульная алюминиевая платформа, аналогичная той, что использовалась при постройке седана Phantom последнего поколения. Внедорожник будет оснащаться 6,75-литровым агрегатом V12 мощностью 571 лошадиная сила (900 Нм крутящего момента) и восьмидиапазонным «автоматом».

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Особенностью Rolls-Royce Cullinan станут поворотные кресла со столиком, размещенные в багажнике, распашные двери, как на «Фантоме», а также особый внедорожный режим работы управляющей электроники.

Ранее британский производитель совместно с каналом National Geographic выпустил серию роликов, демонстрирующих испытания прототипов внедорожника в различных климатических и дорожных условиях. В частности, Rolls-Royce Cullinan тестировали в Шотландии, США, Австрийских Альпах и ОАЭ.

Недюжинная дюжина

Самые крутые вне- и вседорожники с моторами V12

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