Раскрыт дизайн первого кроссовера нового суббренда Seat

Пульс

Первый вседорожник Cupra получит четыре выхлопные трубы и 300-сильный двигатель

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22 февраля 2018

В Сети появились изображения «заряженного» кроссовера Cupra Ateca. Первый вседорожник новой марки получит выхлопную систему с четырьмя парными патрубками и 300-сильный двигатель. Фотографии новинки опубликованы на странице MQB-Coding & Retrofit в Facebook.

По предварительной информации, кроссовер оснастят двухлитровым турбомотором от хот-хэтча Leon Cupra. Cupra Ateca построен на «фольксвагеновской» платформе MQB, на которой сделан еще и, например, VW Tiguan второго поколения.

«Спортивная» модифицикация Seat Ateca с индексом FR. Машина может оснащаться турбомотором 2.0 TSI мощностью 190 лошадиных сил (320 Нм). Разгон до «сотни» у такого кроссовера занимает 7,9 секунды.

«Спортивная» модифицикация Seat Ateca с индексом FR. Машина может оснащаться турбомотором 2.0 TSI мощностью 190 лошадиных сил (320 Нм). Разгон до «сотни» у такого кроссовера занимает 7,9 секунды.

Кроссовер Ateca также укомплектуют спортивной подвеской и усиленными тормозами. Ожидается, что публичный дебют новинки состоится на автосалоне в Женеве.

Ранее испанское издание Autopista показало фотографии 200-сильного «заряженного» хэтчбека Cupra Ibiza. Модель получила двухлитровый турбомотор от Volkswagen Polo GTI, карбоновый задний спойлер, цифровую приборную панель и салон с отделкой из алькантары.

Информация о том, что Seat выделил Cupra в отдельный суббренд появилась в январе текущего когда. Официальная презентация новой марки намечена на конец февраля 2018-го. Логотип Cupra представили в августе 2017 года.

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