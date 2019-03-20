Трехдверный Range Rover пойдет в мелкую серию благодаря британскому ателье

От обычного Range Rover трехдверный Adventum Coupe будет отличаться перекроенным кузовом со смещенной центральной стойкой. В компании говорят, что все необходимые панели изготовят из алюминия, а их финишная обработка будет осуществляться вручную. Судя по рендерам, у внедорожника также появится другая решетка радиатора и элементы декора в стиле Range Rover SV Coupe с шильдиками Niels van Roij Design.
Niels van Roij Design уже известна переделкой Tesla Model S в шутинг-брейк, а также своим намерением сделать кастом в духе Ferrari 250 GT SWB Breadvan.
Но больше всего внимания ателье уделит салону. Заказчику предоставлена свобода выбора материалов и цветов, а также рисунков, прострочки и вышивки. В отделке будет использоваться кожа, натуральное дерево, металлы, твид и любые экзотические материалы, которые обычно не встречаются в автомобилях. Постройка каждого экземпляра Adventum Coupe займет шесть месяцев. Цена внедорожника начинается от 275 000-375 000 фунтов стерлингов (23,4-32 миллиона рублей) и зависит от выбора базовой машины.
Проект Niels van Roij Design стал ответом на отказ Land Rover от производства Range Rover SV Coupe. Трехдверный внедорожник представили на прошлогоднем Женевском автосалоне и планировали выпустить ограниченным тиражом 999 экземпляров по цене 240 000 фунтов стерлингов каждый. Однако позднее из-за рекордных убытков и сокращения спроса на люксовые автомобили в Китае компания решила не запускать SV Coupe в серию.