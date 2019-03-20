Трехдверный Range Rover пойдет в мелкую серию благодаря британскому ателье

Но больше всего внимания ателье уделит салону. Заказчику предоставлена свобода выбора материалов и цветов, а также рисунков, прострочки и вышивки. В отделке будет использоваться кожа, натуральное дерево, металлы, твид и любые экзотические материалы, которые обычно не встречаются в автомобилях. Постройка каждого экземпляра Adventum Coupe займет шесть месяцев. Цена внедорожника начинается от 275 000-375 000 фунтов стерлингов (23,4-32 миллиона рублей) и зависит от выбора базовой машины.