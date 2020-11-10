Nissan сделал самую милую рекламу машины – в виде домиков для котов

Кошачьи кафе стали популярны в последние несколько лет. Выпить кофе или перекусить в окружении множества кошек можно было изначально только на Тайване и в Японии. Со временем подобный формат заведений появился в США и Европе, а затем добрался и до России. Однако специалисты Nissan пошли еще дальше и предоставили сети японских котокафе миниатюрные бумажные кей-кары Nissan Dayz.

Вместо крыши и лобового стекла у бумажных моделей Nissan Dayz расположены отверстия, благодаря которым кошки свободно помещаются внутри игрушечного автомобиля. По мнению представителей японской марки, подобный маркетинговый ход должен положительно сказаться на продажах модели.