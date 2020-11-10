Nissan сделал самую милую рекламу машины – в виде домиков для котов

Кошачьи кафе стали популярны в последние несколько лет. Выпить кофе или перекусить в окружении множества кошек можно было изначально только на Тайване и в Японии. Со временем подобный формат заведений появился в США и Европе, а затем добрался и до России. Однако специалисты Nissan пошли еще дальше и предоставили сети японских котокафе миниатюрные бумажные кей-кары Nissan Dayz.
Вместо крыши и лобового стекла у бумажных моделей Nissan Dayz расположены отверстия, благодаря которым кошки свободно помещаются внутри игрушечного автомобиля. По мнению представителей японской марки, подобный маркетинговый ход должен положительно сказаться на продажах модели.
Фото: Nissan
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Кей-кар Dayz является совместной разработкой компаний Nissan и Mitsubishi. Соплатформенные модели впервые дебютировали в 2013 году, а год назад пережили глубокую модернизацию. Второе поколение Dayz доступно с гибридной силовой установкой, включающей 0,7-литровый двигатель и электромотор. Суммарная отдача составляет 64 лошадиные силы. В Японии стоимость хэтчбека начинается от 1 327 700 иен (примерно 990 000 рублей по текущему курсу).