Nissan сделал самую милую рекламу машины – в виде домиков для котов

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В японских котокафе животные получили копии модели Dayz

© Nissan
Анастасия Дубина
Компания Nissan придумала необычный способ продвижения компактной модели Dayz на местном рынке. Японские специалисты предоставили сети кошачьих кафе миниатюрные копии автомобиля, водителями которых стали пушистые животные.

Кошачьи кафе стали популярны в последние несколько лет. Выпить кофе или перекусить в окружении множества кошек можно было изначально только на Тайване и в Японии. Со временем подобный формат заведений появился в США и Европе, а затем добрался и до России. Однако специалисты Nissan пошли еще дальше и предоставили сети японских котокафе миниатюрные бумажные кей-кары Nissan Dayz.

Вместо крыши и лобового стекла у бумажных моделей Nissan Dayz расположены отверстия, благодаря которым кошки свободно помещаются внутри игрушечного автомобиля. По мнению представителей японской марки, подобный маркетинговый ход должен положительно сказаться на продажах модели.

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Фото: Nissan

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Кей-кар Dayz является совместной разработкой компаний Nissan и Mitsubishi. Соплатформенные модели впервые дебютировали в 2013 году, а год назад пережили глубокую модернизацию. Второе поколение Dayz доступно с гибридной силовой установкой, включающей 0,7-литровый двигатель и электромотор. Суммарная отдача составляет 64 лошадиные силы. В Японии стоимость хэтчбека начинается от 1 327 700 иен (примерно 990 000 рублей по текущему курсу).

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Источник: Autoblog