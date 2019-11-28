Новым автомобилем Папы Римского стал Renault Duster

Вседорожник для понтифика покрашен в фирменный цвет слоновой кости и укомплектован бежевым салоном. Специально для Папы Римского в Duster установили кожаное заднее кресло повышенной комфортности, дополнительные поручни, а в крыше прорезали большой люк для церемониальных мероприятий.

Новый автомобиль главе римской католической церкви вручили руководитель группы Renault в Румынии и генеральный директор Dacia Кристоф Дриди, а также топ-менеджер итальянского филиала концерна Ксавье Мартине.