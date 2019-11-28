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9:59

Новым автомобилем Папы Римского стал Renault Duster

Концерн Renault-Nissan подготовил для понтифика спецверсию вседорожника

© Dacia
Группа Renault передала Папе Римскому Франциску эксклюзивный кроссовер Dacia Duster. Вседорожник спроектировало по индивидуальному заказу румынское спецподразделение Dacia в сотрудничестве с кузовным ателье Romturingia. «Папамобиль» на базе Dacia внешне отличается от обычных «Дастеров» стеклянной надстройкой и уменьшенным клиренсом.

Вседорожник для понтифика покрашен в фирменный цвет слоновой кости и укомплектован бежевым салоном. Специально для Папы Римского в Duster установили кожаное заднее кресло повышенной комфортности, дополнительные поручни, а в крыше прорезали большой люк для церемониальных мероприятий.

Новый автомобиль главе римской католической церкви вручили руководитель группы Renault в Румынии и генеральный директор Dacia Кристоф Дриди, а также топ-менеджер итальянского филиала концерна Ксавье Мартине.

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Компания Dacia не уточняет технических характеристик «Папамобиля»: производитель ограничился заявлением, что дорожный просвет вседорожника был уменьшен на 30 миллиметров для удобства посадки в салон. Судя по внешнему виду, за основу взяли бензиновую топ-версию европейского «Дастера» с полным приводом и 150-сильным двигателем объемом 1,3 литра.

Нынешний Папа Римский известен своей скромностью и аскетичному подходу к транспорту. В отличие от предшественников, передвигавшихся на доработанных внедорожниках Mercedes-Benz и Range Rover, а также специальных лимузинах, Папа Франциск ездит на бюджетных автомобилях. В повседневной жизни понтифик использует Ford Focus, для торжественных выездов предпочитает Jeep Wrangler, Nissan NP300 или Fiat 500L.

В 2017 году концерн Volkswagen подарил Папе Римскому спорткар Lamborghini Huracan. Понтифик принял роскошный автомобиль, освятил его, поставил автограф и поручил церкви выставить купе на аукцион. Вырученные за Huracan 715 тысяч евро были направлены на благотворительность.