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14:11

«Дастер» оснастили литровой «турботройкой»

Наддувный двигатель заменит атмосферную 115-сильную «четверку»

© Dacia
Европейская версия кроссовера Dacia Duster получила новый силовой агрегат. Кроссовер с литровым мотором мощностью в 100 лошадиных сил и крутящим моментом 160 Нм экономичнее и экологичнее предшественника, но уступает ему в динамике.

Компания Renault отправила в отставку атмосферный 1,6-литровый двигатель SCe 115 — отныне базовые версии «Дастера» будут комплектоваться литровой «турботройкой», знакомой по новому Clio и Captur. Наддувный мотор на 18 процентов экологичнее и на 15 процентов экономичнее предшественника — производитель заявляет о расходе в 5,5 литра на 100 километров в смешанном цикле. Однако в разгоне до сотни новинка проигрывает 0,6 секунды, а в максимальной скорости — четыре километра в час.

Трёхцилиндровый турбомотор Renault ТCe 100 может похвастать изменением фаз газораспределения на впуске

Современный силовой агрегат будет ставиться только на переднеприводные вседорожники с 5-ступенчатой механической трансмиссией в начальных комплектациях Access и Essentiel. Стартовая цена во Франции — 12 490 евро (около 896 тысяч рублей по текущему курсу).

Российских покупателей «Дастера» смена силовых агрегатов не коснется, ведь у нас до сих пор продается первое поколение кроссовера, дебютировавшее в 2009 году. В феврале вседорожник пережил локальное обновление. Цены стартуют с отметки в 719 тысяч рублей.