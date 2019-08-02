«Дастер» оснастили литровой «турботройкой»

Компания Renault отправила в отставку атмосферный 1,6-литровый двигатель SCe 115 — отныне базовые версии «Дастера» будут комплектоваться литровой «турботройкой», знакомой по новому Clio и Captur. Наддувный мотор на 18 процентов экологичнее и на 15 процентов экономичнее предшественника — производитель заявляет о расходе в 5,5 литра на 100 километров в смешанном цикле. Однако в разгоне до сотни новинка проигрывает 0,6 секунды, а в максимальной скорости — четыре километра в час.
Современный силовой агрегат будет ставиться только на переднеприводные вседорожники с 5-ступенчатой механической трансмиссией в начальных комплектациях Access и Essentiel. Стартовая цена во Франции — 12 490 евро (около 896 тысяч рублей по текущему курсу).
Российских покупателей «Дастера» смена силовых агрегатов не коснется, ведь у нас до сих пор продается первое поколение кроссовера, дебютировавшее в 2009 году. В феврале вседорожник пережил локальное обновление. Цены стартуют с отметки в 719 тысяч рублей.