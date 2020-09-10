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10:10

«Дочка» Toyota показала грузовик и микровэн длиной менее пяти метров

Daihatsu раскрыла внешность четырёх концепт-каров перед автосалоном в Токио

© Daihatsu
Японская фирма Daihatsu рассекретила изображения миниатюрных концепт-каров «на все случаи жизни». На Токийском автосалоне компания представит городской вседорожник Waku Waku, шестиместный микровэн Wai Wai, лёгкий грузовичок Tsumu Tsumu и беспилотный шаттл Ico Ico.

Концепт кроссовера Daihatsu Waku Waku близок к серийной версии: вседорожник ориентирован на активную молодёжь и может конкурировать с кей-каром Suzuki Hustler второго поколения. Waku Waku отличается высоким клиренсом, короткими свесами, широкими возможностями трансформации и кубическим дизайном. Задняя часть салона может быть в считанные мгновения переоборудована для пикника.

Кей-кары — японские малолитражные транспортные средства с максимальной длиной 3,4 метра, шириной до 1,48 метра, с моторами объёмом менее 660 кубических сантиметров и мощностью не более 64 лошадиных сил. Для кей-каров в Стране восходящего солнца предусмотрены специальные налоговые и страховые льготы.

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Фото: Daihatsu Waku Waku Concept

Шестиместный микровэн Wai Wai чуть крупнее: длина достигает 4,2 метра, что позволяет разместить внутри три ряда сидений. Для удобства посадки и высадки пассажиров задняя дверь сдвижная, а спинки кресел очень тонкие. Эффект просторного салона создаёт двухсекционная матерчатая крыша с огромными люками. По образу электрокара Honda e, зеркала на Wai Wai заменены на камеры, а контролировать обстановку сзади можно по мониторам.

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Фото: Daihatsu Wai Wai Concept

Ico Ico представляет собой автономный шаттл для обслуживания гостей на массовых мероприятиях. Вероятно, концепт-кар разработан с прицелом на Олимпиаду-2020. Ширина Ico Ico всего 1475 миллиметров, что позволит беспилотнику маневрировать на узких японских улочках. Микровэн дружественен к маломобильным группам населения: есть выдвижной пандус для инвалидов-колясочников. Внутри пассажиров будет встречать говорящий робот-компаньон Nipote.

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Фото: Daihatsu Ico Ico Concept

Грузовичок Tsumu Tsumu заявлен как многоцелевое транспортное средство со съёмным кузовом. В концепт-каре предусмотрена площадка для квадрокоптера и множество ниш для мелочёвки. Двери грузовичка с двумя створками, что позволяет водителю выходить из автомобиля в ограниченном пространстве.

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Фото: Daihatsu Tsumu Tsumu Concept

Информация о платформе будущих компакт-каров и силовых агрегатах, а также характеристики малолитражек Daihatsu держит в секрете. Больше подробностей о новинках появится на Токийском автосалоне.

Открытие мотор-шоу в японской столице запланировано на 24 октября. На Токийском автосалоне компания Toyota покажет беспилотные шаттлы e-Palette, которые дебютируют на Летних Олимпийских играх 2020 года.