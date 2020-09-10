«Дочка» Toyota показала грузовик и микровэн длиной менее пяти метров

Шестиместный микровэн Wai Wai чуть крупнее: длина достигает 4,2 метра, что позволяет разместить внутри три ряда сидений. Для удобства посадки и высадки пассажиров задняя дверь сдвижная, а спинки кресел очень тонкие. Эффект просторного салона создаёт двухсекционная матерчатая крыша с огромными люками. По образу электрокара Honda e, зеркала на Wai Wai заменены на камеры, а контролировать обстановку сзади можно по мониторам.