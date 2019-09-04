Раскрыты характеристики серийного электрокара Honda e

Honda e оборудуют ИИ-помощником Honda Personal Assistant, функцией доступа к данным о состоянии автомобиля со смартфона, виртуальным ключом и сложным информационно-развлекательным комплексом из пяти дисплеев с отдельными экранами для водителя и пассажира.

Предварительные заказы на Honda e начали принимать в конце мая. Первые поставки машин клиентам запланированы на весну следующего года.