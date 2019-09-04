Раскрыты характеристики серийного электрокара Honda e

Серийный Honda e эволюционировал из концепта Urban EV 2017 года. По пути к конвейеру электрокар попытался по максимуму сохранить облик шоу-кара, поэтому на месте остались круглые фары с окантовкой ходовых огней, лючок порта зарядки на капоте, цифровая приборная панель во всю ширину салона и камеры вместо боковых зеркал. При этом товарный Honda e сделали более практичным: в отличие от концепта у него пять дверей вместо трех.
На европейском рынке заднеприводный Honda e предложат с двумя электромоторами разной мощности: 100 или 113 киловатт (136 и 154 лошадиные силы соответственно) и 315 Нм крутящего момента. Батарея емкостью 35,5 киловатт-часа обеспечит электрокару пробег без подзарядки около 220 километров. С помощью скоростных станций ее можно наполнить до 80 процентов за 30 минут. Заявленное время разгона до «сотни» — восемь секунд ровно.
Honda e оборудуют ИИ-помощником Honda Personal Assistant, функцией доступа к данным о состоянии автомобиля со смартфона, виртуальным ключом и сложным информационно-развлекательным комплексом из пяти дисплеев с отдельными экранами для водителя и пассажира.
Предварительные заказы на Honda e начали принимать в конце мая. Первые поставки машин клиентам запланированы на весну следующего года.