Volvo и Mercedes-Benz могут совместно выпустить двигатель внутреннего сгорания

Если Daimler и Volvo договорятся о сотрудничестве, то сделка будет означать расширение партнёрских отношений между немецким концерном и китайским автогигантом Geely, которому принадлежит Volvo. В настоящий момент основателю Geely принадлежат почти 10 процентов акций Daimler, а немецко-китайский конгломерат ограничен проектами для рынка Поднебесной и развитием линейки субкомпактных электрокаров под брендом Smart.

Слухи о том, что Mercedes-Benz может стать миноритарным акционером Volvo и поделиться моторостроительными технологиями со шведским брендом ходят почти два года. Однако прошлой осенью руководитель отдела разработок Daimler заявил, что концерн остановил разработку традиционных ДВС и сосредоточится на электрификации модельного ряда.