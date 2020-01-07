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10:10

Volvo и Mercedes-Benz могут совместно выпустить двигатель внутреннего сгорания

Daimler может объединить усилия с Volvo для создания традиционных силовых установок

© Volvo
Сергей Ильин
Концерн Daimler рассматривает возможность сотрудничества с Volvo в сфере разработки двигателей внутреннего сгорания, сообщает Reuters со ссылкой на газету Automobilwoche. Представитель шведского бренда подтвердил факт переговоров с Daimler, но подчеркнул, что окончательное решение ещё не принято.

Если Daimler и Volvo договорятся о сотрудничестве, то сделка будет означать расширение партнёрских отношений между немецким концерном и китайским автогигантом Geely, которому принадлежит Volvo. В настоящий момент основателю Geely принадлежат почти 10 процентов акций Daimler, а немецко-китайский конгломерат ограничен проектами для рынка Поднебесной и развитием линейки субкомпактных электрокаров под брендом Smart.

Слухи о том, что Mercedes-Benz может стать миноритарным акционером Volvo и поделиться моторостроительными технологиями со шведским брендом ходят почти два года. Однако прошлой осенью руководитель отдела разработок Daimler заявил, что концерн остановил разработку традиционных ДВС и сосредоточится на электрификации модельного ряда.

В свою очередь Volvo объявила о прекращении разработки классических ДВС ещё раньше Daimler — в феврале 2018 года. Шведская фирма намеревалась сделать ставку на гибридные силовые установки и постепенно увеличивать мощность электрической составляющей.

Кроме того в активе Volvo есть собственные технологии по созданию модульных моторов семейства Drive-E, а линейку дизелей марка развивать не планирует.

Источник: Reuters