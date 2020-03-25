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10:54

Бренд Datsun уходит с нескольких рынков, но не из России

Продажи бюджетных автомобилей японской марки прекратятся в Индонезии, а затем в Индии

Лиза Будрина
Бренд Datsun, который принадлежит Nissan, сворачивает производство двух моделей в Индонезии: универсала Go+ и кроссовера Go Cross. Пока дилеры распродают остатки автомобилей со складов, однако запасы будут исчерпаны до конца весны. Кроме того, в скором времени завершится и выпуск Go, Go+ и Redigo в Индии. В России сборка Datsun осуществляется на мощностях «АвтоВАЗа».

Марка Datsun ориентирована на развивающиеся рынки, такие как Индонезия, Россия, Индия и Южная Африка. Однако продажи оказались невысокими. По данным Autocar India, в Индонезии за прошлый год реализовали всего семь тысяч автомобилей марки, а в Индии за период с апреля 2019 года по февраль 2020 года – чуть более 17 тысяч машин. На индийском рынке модели будут продаваться до конца своего жизненного цикла, разработка новинок не предусмотрена.

Для сравнения, продажи бренда в России за 12 месяцев 2019 года составили 22 426 штук (+6 процентов к результату 2018 года), а за январь-февраль 2020 года реализовали 2 965 экземпляров (+7 процентов). Datsun представлен двумя моделями, седаном on-DO и хэтчбеком mi-DO. Первый стоит от 426 тысячи рублей, а второй – от 459 тысячи рублей.

О том, что Nissan рассматривает возможность закрытия бренда Datsun, стало известно еще осенью прошлого года. Однако в российском представительстве марки заявили, что продажи автомобилей в стране продолжатся.

Тест-драйв Datsun on-DO

Более того, по слухам, в течение 2020 года компания может вывести на рынок новую модель кроссовер на базе Renault Duster. Позже, в 2022 году, в продажу должна поступить еще одна модель с индексом RD4, построенная на платформе Lada Granta следующего поколения.

Источник: Autocar India