Бренд Datsun уходит с нескольких рынков, но не из России

Марка Datsun ориентирована на развивающиеся рынки, такие как Индонезия, Россия, Индия и Южная Африка. Однако продажи оказались невысокими. По данным Autocar India, в Индонезии за прошлый год реализовали всего семь тысяч автомобилей марки, а в Индии за период с апреля 2019 года по февраль 2020 года – чуть более 17 тысяч машин. На индийском рынке модели будут продаваться до конца своего жизненного цикла, разработка новинок не предусмотрена.

Для сравнения, продажи бренда в России за 12 месяцев 2019 года составили 22 426 штук (+6 процентов к результату 2018 года), а за январь-февраль 2020 года реализовали 2 965 экземпляров (+7 процентов). Datsun представлен двумя моделями, седаном on-DO и хэтчбеком mi-DO. Первый стоит от 426 тысячи рублей, а второй – от 459 тысячи рублей.