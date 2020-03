Бренд Datsun уходит с нескольких рынков, но не из России

Бренд Datsun, который принадлежит Nissan, сворачивает производство двух моделей в Индонезии: универсала Go+ и кроссовера Go Cross. Пока дилеры распродают остатки автомобилей со складов, однако запасы будут исчерпаны до конца весны. Кроме того, в скором времени завершится и выпуск Go, Go+ и Redigo в Индии. В России сборка Datsun осуществляется на мощностях «АвтоВАЗа».