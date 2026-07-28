«Даже не помялась»: на видео сняли Kia, на которую рухнул бетонный столб

На размещенных в сети кадрах видно, что на крышу иномарки упал бетонный столб, при этом от удара он раскололся на две части. На записи также заметно, что в результате произошедшего Kia получила минимальные повреждения: у автомобиля немного смята крыша и в углу разбита часть лобового стекла. Кроме того, рядом с припаркованной машиной разбросаны обломки.

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