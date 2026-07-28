Опубликовано 28 июля 2026, 15:351 мин.
«Даже не помялась»: на видео сняли Kia, на которую рухнул бетонный столб
На видео сняли автомобиль Kia, которая выдержала падение бетонного столба и не помялась. Инцидент произошел во время шторма в Ростове-на-Дону.
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«Эта машина самая крепкая просто из всех. <...> Вот, пожалуйста. Даже не помялась. Бетонный столб не справился с ней», — рассказал очевидец.
На размещенных в сети кадрах видно, что на крышу иномарки упал бетонный столб, при этом от удара он раскололся на две части. На записи также заметно, что в результате произошедшего Kia получила минимальные повреждения: у автомобиля немного смята крыша и в углу разбита часть лобового стекла. Кроме того, рядом с припаркованной машиной разбросаны обломки.
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Источник:ACT-54 Black
Автор:Арина Лысенко
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