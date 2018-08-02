Aston Martin выпустит хардкорную версию спорткупе DBS Superleggera

Компания Aston Martin рассматривает возможность запуска в серию AMR-версии суперкара DBS Superleggera. Такая машина будет мощнее обычный, а за счет более обширного использования в конструкции углепластика еще и легче. Об этом со ссылкой на одного из топ-менеджеров марки сообщает издание Motoring.

Под брендом AMR (Aston Martin Racing) британский производитель выпускает наиболее экстремальные версии суперкаров. У подразделения есть даже свой технический центр на Нюрбургринге.

«Мы выпустили AMR-версию предыдущего Vantage, а также Rapide и DB11, поэтому можно смело предположить, что следующим будет DBS Superleggera AMR», — уточнил топ-менеджер. При этом он также подтвердил, что суперкар разрабатывался с учетом появления его более хардкорной версии.

По предварительной информации, DBS Superleggera AMR получит перенастроенную подвеску с более жесткими пружинами, массу карбоновых деталей и форсированный до 760 лошадиных сил двигатель V12. На обычной версии суперкара отдача мотора составляет 725 сил и 900 Нм момента.

Aston Martin DBS Superleggera разгоняется до 60 миль в час (96 километров в час) за 3,4 секунды, до 100 миль в час (161 километр в час) — за 6,4 секунды. Не исключено, что машина с индексом AMR окажется чуть быстрее.