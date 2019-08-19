Появился новый тизер первого кроссовера Aston Martin

Видеотизер, опубликованный на YouTube-канале марки, оформлен в стилистике заставок фильмов о Джеймсе Бонде. На кадрах можно рассмотреть дизайн будущего кроссовера, который повторяет мотивы одноименного концепта, дебютировавшего на Женевском автосалоне еще в 2015 году. Но в отличие от двухдверного прототипа, серийный кроссовер получит четыре полноценные двери.
Кроссовер начали тестировать еще осенью прошлого года. В ноябре прототип выехал на трассу в Северном Уэльсе, где проводят чемпионаты по ралли. Производитель разработал специальную программу для DBX, которая была нацелена на проверку ходовых качеств новичка в различных условиях.
В марте DBX отправился за полярный круг на полигон Pirelli, где прошел тесты на трассах от заснеженных до покрытых льдом. Автомобиль испытали в условиях холодного климата, что помогло инженерам настроить подвеску и систему полного привода в условиях минимального сцепления с дорогой.
В середине июня этого года Aston Martin запустил производство тестовых экземпляров кроссовера. По плану компании, официальный дебют состоится в конце этого года, а в начале следующего на заводе запустят производство серийных образцов.
Первый кроссовер построили на новой платформе, которая в дальнейшем ляжет в основу электромобилей, выпускаемых под эгидой бренда Lagonda. В качестве силовой установки будет четырехлитровая битурбо «восьмерка» от Mercedes-AMG отдачей 510 лошадиных сил, а также 750-сильный мотор V12. Кроме того, есть вероятность появления гибридной модификации.