Появился новый тизер первого кроссовера Aston Martin

Кроссовер начали тестировать еще осенью прошлого года. В ноябре прототип выехал на трассу в Северном Уэльсе, где проводят чемпионаты по ралли. Производитель разработал специальную программу для DBX, которая была нацелена на проверку ходовых качеств новичка в различных условиях.

В марте DBX отправился за полярный круг на полигон Pirelli, где прошел тесты на трассах от заснеженных до покрытых льдом. Автомобиль испытали в условиях холодного климата, что помогло инженерам настроить подвеску и систему полного привода в условиях минимального сцепления с дорогой.