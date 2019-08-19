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20:55

Появился новый тизер первого кроссовера Aston Martin

В этот раз производитель почти полностью раскрыл внешность новинки

Британский автопроизводитель Aston Martin опубликовал новый тизер своего первого серийного кроссовера DBX. На видеоролике можно довольно подробно рассмотреть внешность новинки.

Видеотизер, опубликованный на YouTube-канале марки, оформлен в стилистике заставок фильмов о Джеймсе Бонде. На кадрах можно рассмотреть дизайн будущего кроссовера, который повторяет мотивы одноименного концепта, дебютировавшего на Женевском автосалоне еще в 2015 году. Но в отличие от двухдверного прототипа, серийный кроссовер получит четыре полноценные двери.

Кроссовер начали тестировать еще осенью прошлого года. В ноябре прототип выехал на трассу в Северном Уэльсе, где проводят чемпионаты по ралли. Производитель разработал специальную программу для DBX, которая была нацелена на проверку ходовых качеств новичка в различных условиях.

В марте DBX отправился за полярный круг на полигон Pirelli, где прошел тесты на трассах от заснеженных до покрытых льдом. Автомобиль испытали в условиях холодного климата, что помогло инженерам настроить подвеску и систему полного привода в условиях минимального сцепления с дорогой.

Концепт Aston Martin DBX

В середине июня этого года Aston Martin запустил производство тестовых экземпляров кроссовера. По плану компании, официальный дебют состоится в конце этого года, а в начале следующего на заводе запустят производство серийных образцов.

Первый кроссовер построили на новой платформе, которая в дальнейшем ляжет в основу электромобилей, выпускаемых под эгидой бренда Lagonda. В качестве силовой установки будет четырехлитровая битурбо «восьмерка» от Mercedes-AMG отдачей 510 лошадиных сил, а также 750-сильный мотор V12. Кроме того, есть вероятность появления гибридной модификации.