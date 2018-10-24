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16:43

Начались продажи первой серийной машины с камерами вместо зеркал

Компания Lexus вывела на японский рынок седан ES седьмого поколения

В Японии начались продажи седана Lexus ES седьмого поколения, который стал первой серийной моделью с камерами вместо боковых зеркал. Новинка представляет собой компактные модули с аэродинамическим дизайном, транслирующие картинку на дисплеи, установленные в нижней части передних стоек.

Небольшой размер камер призван улучшить обзорность и снизить уровень шума от ветра. Дизайн модулей делает их неподверженными влиянию осадков: он практически полностью исключает налипание на камерах снега и скопление воды.

Изображение с «виртуальных» зеркал транслируется на пятидюймовые дисплеи, установленные в нижней части передних стоек. Система автоматически активирует нужную область обзора — левая сторона, правая и позади автомобиля — при включении поворотников или задней передачи. Водитель также может вручную активировать камеры, чтобы расширить периферийный обзор области вокруг машины.

Audi e-tron

Первой о применении камер на серийной машине объявила Audi. Почти такое же решение, как и у «Лексуса», компания планировала использовать на электрическом кроссовере e-tron. Однако из-за проблем с поставщиком батарей и внутренним ПО вседорожника его продажи отложили минимум на месяц.

В России новый Lexus ES с начальным 2,0-литровым атмосферным мотором (150 сил и 192 Нм момента) оценен в 2 580 000 рублей. Камер нет даже в перечне опционального оборудования — у нас их использование пока не разрешено.

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