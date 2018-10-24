Начались продажи первой серийной машины с камерами вместо зеркал

Первой о применении камер на серийной машине объявила Audi. Почти такое же решение, как и у «Лексуса», компания планировала использовать на электрическом кроссовере e-tron. Однако из-за проблем с поставщиком батарей и внутренним ПО вседорожника его продажи отложили минимум на месяц.

В России новый Lexus ES с начальным 2,0-литровым атмосферным мотором (150 сил и 192 Нм момента) оценен в 2 580 000 рублей. Камер нет даже в перечне опционального оборудования — у нас их использование пока не разрешено.