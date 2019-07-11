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15:46

Кроссовер Aston Martin будет лучше Porsche Cayenne и BMW X6 M

Главный инженер проекта DBX Мэтт Беккер рассказал о работе над машиной

Главный инженер Aston Martin Мэтт Беккер и креативный директор марки Марек Рейхман рассказали журналистам австралийского издания Motoring о работе над проектом DBX. В частности, они раскрыли названия автомобилей, которые стали ориентиром для первого кроссовера Aston Martin.
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Проект DBX стал крупнейшим в истории Aston Martin: инвестиции в разработку модели превысили один миллиард долларов, а штат сотрудников насчитывал более 350 высококлассных инженеров и дизайнеров. При этом с самого начала перед ними стояла задача создать самый красивый и в то же время динамичный кроссовер. По словам Беккера, им удалось пересадить характер DB11 в DBX, поэтому вседорожник больше похож на практичный спорткар.

Ориентиром по мощности и динамике для инженеров Aston Martin стал Porsche Cayenne Turbo (550 сил и 770 Нм момента, 4,1 секунды до «сотни»), однако DBX превзошел его по всем параметрам. А вот добиться идеальной управляемости помог BMW X6 M. Автомобили не только сравнивали на Нюрбургринге, но и разгоняли до 300 километров в час на немецких автобанах.

По предварительной информации, платформу Aston Martin DBX будут использовать для электрических моделей марки Lagonda. Кроссовер получит гибридную установку, как у концепта, но у него будут и традиционные бензиновые агрегаты: битурбо «восьмерка» Mercedes-AMG мощностью около 510 сил и 750-сильный двигатель V12.

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