Кроссовер Aston Martin будет лучше Porsche Cayenne и BMW X6 M

Проект DBX стал крупнейшим в истории Aston Martin: инвестиции в разработку модели превысили один миллиард долларов, а штат сотрудников насчитывал более 350 высококлассных инженеров и дизайнеров. При этом с самого начала перед ними стояла задача создать самый красивый и в то же время динамичный кроссовер. По словам Беккера, им удалось пересадить характер DB11 в DBX, поэтому вседорожник больше похож на практичный спорткар.

Ориентиром по мощности и динамике для инженеров Aston Martin стал Porsche Cayenne Turbo (550 сил и 770 Нм момента, 4,1 секунды до «сотни»), однако DBX превзошел его по всем параметрам. А вот добиться идеальной управляемости помог BMW X6 M. Автомобили не только сравнивали на Нюрбургринге, но и разгоняли до 300 километров в час на немецких автобанах.