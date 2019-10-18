Автомобильную коллекцию создателя финансовой пирамиды пустят с молотка

Помимо перечисленных моделей, у экс-автомеханика, а позже – создателя успешной финансовой пирамиды Карпофф было четыре Hummer H1, 12 экземпляров Chevrolet Camaro, семь Ford Mustang, одиннадцать Plymouth Road Runner и другие машины. Всем им подыщут новых хозяев в рамках аукциона Apple Auctioneering, который пройдет на следующих выходных в Калифорнии.

О компании Карпофф известно, что она занималась выпуском солнечных батарей и оборудования для сферы телекоммуникации. Предприниматель постоянно находился в поиске новых инвесторов и раздавал им пустые обещания. За время существования DC Solar привлекла 800 миллионов долларов.

По той же схеме поступили и с машинами вице-президента Экваториальной Гвинеи Теодорина Нгемы Обианга, пойманного на отмывании денег. Его коллекцию из 25 эксклюзивных автомобилей общей стоимостью около 27 миллионов швейцарских франков (около 1,8 миллиарда рублей) продали на аукционе и направили средства на социальные программы помощи жителям Экваториальной Гвинеи.