Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
15:02

Автомобильную коллекцию создателя финансовой пирамиды пустят с молотка

На аукцион выставят 149 автомобилей, конфискованных у арестованного ФБР афериста

© The Drive
В Калифорнии распродадут автопарк Джеффа Карпофф, создателя фирмы DC Solar, которая оказалась финансовой пирамидой. Из его гаража конфисковали 149 редких автомобилей, в числе которых 852-сильный Dodge Challenger SRT Demon, Pontiac Firebird Trans Am актера Берта Рейнольдса, а также 90-летний Cord L-29 Brougham.

Помимо перечисленных моделей, у экс-автомеханика, а позже – создателя успешной финансовой пирамиды Карпофф было четыре Hummer H1, 12 экземпляров Chevrolet Camaro, семь Ford Mustang, одиннадцать Plymouth Road Runner и другие машины. Всем им подыщут новых хозяев в рамках аукциона Apple Auctioneering, который пройдет на следующих выходных в Калифорнии.

О компании Карпофф известно, что она занималась выпуском солнечных батарей и оборудования для сферы телекоммуникации. Предприниматель постоянно находился в поиске новых инвесторов и раздавал им пустые обещания. За время существования DC Solar привлекла 800 миллионов долларов.

По той же схеме поступили и с машинами вице-президента Экваториальной Гвинеи Теодорина Нгемы Обианга, пойманного на отмывании денег. Его коллекцию из 25 эксклюзивных автомобилей общей стоимостью около 27 миллионов швейцарских франков (около 1,8 миллиарда рублей) продали на аукционе и направили средства на социальные программы помощи жителям Экваториальной Гвинеи.

В 2018 году ФБР арестовала бизнесмена и конфисковала у него 1,8 миллиона долларов наличными. Средства, вырученные с продажи машин, пойдут на погашение выплат обманутым вкладчикам.

Весной этого года в Мексике проводили аукцион, на который выставили 77 автомобилей арестованных преступников. Тогда с молотка пустили Lamborghini Murcielago, три Porsche, Chevrolet Corvette, кабриолет Ford Mustang и «несколько десятков бронированных грузовиков». Деньги с их продажи направили на помощь бедным общинам страны.

Источник: The Drive