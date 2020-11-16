Большинство россиян не доверяют автодилерам. И вот почему

Результаты масштабного опроса показали, что 84 процента автомобилистов устанавливали на свои машины дополнительное оборудование. При это услугами официальных дилеров пользовалась только половина из них. Только 34 процента поверили дилерам, предостерегающим от установки комплектующих у сторонних фирм и пугающим потерей гарантии, а 42 процента не приняли к сведению этот совет и продолжают пользоваться «левыми» услугами.
Большинство российских автолюбителей (86 процентов) уверены, что дилеры сознательно навязывают лишние услуги и оборудование, и только 14 процентов считают, что это заблуждение.
«Байками о том, что установка той же сигнализации на стороне может привести к потере гарантии, некоторые менеджеры грешат и это действительно миф, так как отказ от гарантийного обслуживания зависит от многих параметров. На самом деле даже замена масла не обязательно должна осуществляться у официалов, при этом в случае поломки дилер все равно вас обслужит», – сказал генеральный директор «Delta Системы безопасности» Андрей Цыбаков.
Составлен рейтинг самых дешевых новых автомобилей в России
Целых 76 процентов жителей России допускают, что менеджеры автосалонов могут вступать в сговор с угонщиками и давать им наводку на «свежую» машину без номеров. При этом 12 процентов респондентов даже сталкивались с такими случаями, а другие 12 процентов считают, что подобные истории были возможны только в «лихие 90-е».
Только у «официалов» свои автомобили обслуживают 19 процентов владельцев, которые считают, что риск нарваться на некачественный сервис в сторонних организациях слишком велик. Большая часть опрошенных – 65 процентов – не доверяют только небольшим фирмам, а еще 16 процентов спокойно обслуживают машины и у них.
В октябре продажи новых автомобилей в России увеличились на семь процентов – пока это самый высокий показатель в нынешнем году, следует из отчета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Всего дилерам удалось продать 154 164 новых легковых и легких коммерческих автомобиля.