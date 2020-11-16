Большинство россиян не доверяют автодилерам. И вот почему

Результаты масштабного опроса показали, что 84 процента автомобилистов устанавливали на свои машины дополнительное оборудование. При это услугами официальных дилеров пользовалась только половина из них. Только 34 процента поверили дилерам, предостерегающим от установки комплектующих у сторонних фирм и пугающим потерей гарантии, а 42 процента не приняли к сведению этот совет и продолжают пользоваться «левыми» услугами.

Большинство российских автолюбителей (86 процентов) уверены, что дилеры сознательно навязывают лишние услуги и оборудование, и только 14 процентов считают, что это заблуждение.