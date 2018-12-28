Land Rover рассказал о внедорожных испытаниях нового Defender

Презентация нового Land Rover Defender состоится в следующем году. Её, вероятно, приурочат к 70-летнему юбилею британской марки. Внедорожник будет во многом унифицирован с нынешним Discovery и выйдет в двух версиях с разной колесной базой. Маркировка машин останется прежней — 90 и 110. По слухам, в семейство также войдет модификация с индексом 130. Кроме того, в линейке Defender может появиться пикап и комфортный вариант Sport с электрической силовой установкой.