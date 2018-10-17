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13:19

Mitsubishi и Suzuki останутся без дизелей в Европе

Компании решили прекратить продажи дизельных машин

Компании Suzuki и Mitsubishi Motors решили отказаться от продаж дизельных машин на европейском рынке. В случае с Suzuki изменения в линейке произойдут до конца года, Mitsubishi пока прекратила продажи на ключевых рынках — Великобритании и Германии. На очереди Франция и другие страны.

По данным Nikkei, доля дизельных автомобилей в общем объеме европейских продаж Suzuki за прошлый год составила 10 процентов. Для Mitsubishi этот показатель равен 30 процентам. Аналитическая компания IHS Markit раcсчитывает, что к 2022 году доля «тяжелого топлива» в Европе с прошлогодних 44,4 процента снизится до 32,5 процента.

Недавно о полном отказе от дизельных двигателей завила Porsche, хотя в линейке марки они отсутствуют с февраля. Сэкономленные средства производитель направит на совершенствование гибридных технологий и «электромобильность». К 2020 году сумма инвестиций в эти области составит более шести миллиардов евро.

Весной стало известно, что постепенно отказываться от дизелей будет и Volvo. Руководство марки решило, что вместо разработки нового поколения двигателей экономически целесообразно сосредоточиться на создании гибридных силовых установок.

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