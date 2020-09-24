Российский Land Rover Defender лишился дизельного гибрида

Land Rover Defender, дебютировавший в России 9 сентября, предложат с тремя вариантами силовых установок. Две из них – это традиционные ДВС: 2,0-литровый турбодизель D200 мощностью 200 лошадиных сил и 3,0-литровый дизель, выдающий 249 сил. Последний после пересмотра моторной гаммы остался без электрификации.

Таким образом, на российском рынке Дефендеру положена только один умеренно-гибридный вариант на базе 400-сильной бензиновой «шестёрки» P400. Все моторы работают в тандеме с восьмидиапазонной автоматической коробкой ZF и системой полного привода.

В России внедорожник Land Rover Defender нового поколения будет доступен в пяти комплектациях: Standard, S, SE, HSE и X. Уже в «базе» он оснащён адаптивной пневмоподвеской, диодной передней оптикой, обогревом руля, форсунок омывателя и лобового стекла. Также доступна функция дистанционного прогрева двигателя, которая управляется с помощью приложения на смартфоне.