Экс-главе Audi предъявили обвинения в мошенничестве

Штадлер был задержан 18 июня 2018 года, за этим последовала его отставка с поста главы немецкого бренда по соглашению сторон. Более года он провел в тюрьме в немецком Аугсбурге. Экс-руководитель Audi обвиняется в том, что с 2015 года был в курсе незаконных манипуляций, однако не препятствовал реализации автомобилей на европейском и североамериканском рынках.

В октябре прошлого года стало известно, что «дизельный скандал», окрещенный журналистами «дизельгейтом», обошелся Audi в 800 миллионов евро – штраф в таком размере был назначен прокуратурой. Из них пять миллионов евро были выплачены за халатность, а остальные 795 миллионов – это возврат незаконно полученной прибыли от продаж автомобилей с дизелями V6 и V8. Всего же по всему миру было отозвано более 11 миллионов автомобилей концерна Volkswagen, оснащенных незаконным ПО.