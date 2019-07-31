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14:20

Экс-главе Audi предъявили обвинения в мошенничестве

Поводом послужили махинации с вредными выбросами автомобилей

Прокуратура Мюнхена выдвинула обвинения бывшему руководителю компании Audi Руперту Штадлеру и еще трем фигурантам дела о «дизельном скандале», сообщается на сайте ведомства. По версии следствия, Штадлер на протяжении нескольких лет знал о мошенническом программном обеспечении на автомобилях немецкого бренда, которое занижало показатели вредных выбросов.

Штадлер был задержан 18 июня 2018 года, за этим последовала его отставка с поста главы немецкого бренда по соглашению сторон. Более года он провел в тюрьме в немецком Аугсбурге. Экс-руководитель Audi обвиняется в том, что с 2015 года был в курсе незаконных манипуляций, однако не препятствовал реализации автомобилей на европейском и североамериканском рынках.

В октябре прошлого года стало известно, что «дизельный скандал», окрещенный журналистами «дизельгейтом», обошелся Audi в 800 миллионов евро штраф в таком размере был назначен прокуратурой. Из них пять миллионов евро были выплачены за халатность, а остальные 795 миллионов это возврат незаконно полученной прибыли от продаж автомобилей с дизелями V6 и V8. Всего же по всему миру было отозвано более 11 миллионов автомобилей концерна Volkswagen, оснащенных незаконным ПО.

Ранее наказание понесли и другие фигуранты дела. Например, бывшего топ-менеджера американского офиса «Фольксвагена» Оливера Шмидта приговорили к семи годам заключения, а также арестовали главу отдела разработок двигателей Porsche Йорга Кернера.

Источник: justiz.bayern.de