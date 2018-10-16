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16:17

«Дизельгейт» обойдется Audi в 800 миллионов евро

Компанию признали виновной в манипуляциях с данными вредных выбросов

Прокуратура Мюнхена выписала предписание о наложение на компанию Audi штрафа в размере 800 миллионов евро. Производителя признали виновным в манипуляциях с данными вредных выбросов и незаконном получении экономической выгоды. Решение прокуратуры оспариваться не будет. Все средства Audi выплатит в полном объеме.

В своем официальном письме концерн Volkswagеn AG, в состав которого входит Audi, сообщает, что пять миллионов евро компания выплатит за халатность, а остальные 795 миллионов будут учтены как возврат незаконно полученной прибыли от продаж автомобилей с дизелями V6 и V8. Компания предупреждает акционеров, что выплаты отрицательно скажутся на финансовых показателях группы за текущий год.

Негативное влияние на итоги годовой работы концерна Volkswagen AG также окажет 18-процентное сокращение продаж из-за вступления в силу нового цикла испытаний расхода топлива WLTP. Больше всех от перехода к новой методике пострадала Audi — в сентябре мировые продажи сократились на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в Западной Европе падение продаж всего концерна составило 41,5 процента.

В начале текущего месяца наблюдательный совет Volkswagen и Audi принял решение уволить с занимаемых должностей члена совета правления компаний Руперта Штадлера, арестованного по делу о «дизельгейте». Топ-менеджера арестовали 18 июня в собственном доме. В прокуратуре полагают, что Штадлер знал об использовании на автомобилях обманного программного обеспечения, занижающего данные о вредных выбросах при проверке машин на стендах.

В использовании «обманного» программного обеспечения Volkswagen обвинили в 2015 году. Из-за вызванного этим скандала пришлось отозвать более 11 миллионов машин. Кроме того, в США к семи годам тюрьмы приговорили бывшего топ-менеджера американского офиса «Фольксвагена» Оливера Шмидта, а в апреле этого года арестовали главу отдела разработок двигателей Porsche Йорга Кернера. Общая сумма штрафов и исков в адрес концерна составила 90 миллиардов долларов.

В минувший понедельник прокуратура Франкфурта по требованию министерства транспорта Германии провела обыски на заводах Opel. Компанию также обвиняют в использовании обманного ПО и требуют отозвать для проверки 100 тысяч автомобилей.

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