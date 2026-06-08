Названы 10 недостатков популярного китайского кроссовера Chery Tiggo 4 Pro

Как сообщил «Газете.Ru» руководитель сервиса Fit Service «Ярославское шоссе» Андрей Кузин, оба двигателя модели — атмосферный объемом 1,5 литра и турбированный 1.5Т — при аккуратном обслуживании с заменой масла каждые 7–8 тысяч километров проходят 200–250 тысяч км без серьезных поломок, хотя турбоверсия чувствительна к перегревам и низкокачественному топливу.

Вариатор при спокойной езде и замене жидкости каждые 40–50 тысяч км может выходить более 200 тысяч км, но если водитель предпочитает резвый стиль, коробка может потребовать ремонта уже к 80 тысячам км.

В ходовой части возможен ранний износ сайлентблоков передних рычагов — к 20–25 тысячам км резинометаллические элементы начинают стучать. Тормозная система страдает от слабых штатных передних дисков, а задние механизмы подвержены коррозии, особенно в зимний период, и требуют регулярной профилактики.

Кузов и лакокрасочное покрытие тоже требуют внимания: часто встречаются сколы на передних деталях, кромках арок и пятой двери, а также облупившаяся краска на крышке багажника, хотя глобальной ржавчины, как на старых китайских моделях, уже нет.

По электрике основные претензии к мелочам: из-за слабых контактов глючат датчики, загораются ошибки ESP, капризничает камера заднего вида, которая у части владельцев со временем перестает адекватно показывать картинку и требует замены.

Климат-контроль, по словам эксперта, зимой прогревает салон медленнее ожидаемого, а в жару работает на пределе.

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