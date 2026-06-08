Японцы превратили рабочий универсал Toyota Probox в Land Cruiser 60

Комплект включает новую переднюю часть с квадратными фарами, простой решеткой радиатора, другим капотом и передними крыльями, а также бампер с оранжевыми указателями поворотов, причем сама архитектура кузова остается без изменений.

RetroPro доступен в двух версиях оформления: Urban Classic с обилием хромированных деталей и LifeStyle Retro с черными акцентами. Дополнительно мастерская предлагает окраску в винтажные оттенки бежевого, коричневого и светло-голубого, а также устанавливает на автомобиль легкосплавные пятиспицевые диски Goosfam в черном цвете с внедорожными шинами.

Технически машина не модернизируется — под капотом остается штатный 1,5-литровый бензиновый двигатель или гибридная установка, причем для образа больше всего подходит полноприводная версия.

Желающие получить готовый автомобиль могут приобрести его от 2,98 до 3,145 млн иен ($18 600 – $20 000) в зависимости от версии; старт продаж намечен на 1 июля.

Отмечается, что это не единственная подобная трансформация — конкурирующая мастерская Hakobanya уже предлагает набор «70 Box» в стиле Land Cruiser 70 Series.

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