Опубликовано 22 апреля 2026, 10:36
Дилеры сообщили о возвращении Kia и Hyundai в Россию

Глава РОАД Подщеколдин: корейские бренды Kia и Hyundai первыми вернутся в Россию. В ходе «Делового завтрака» в «Российской газете» он пояснил, что корейцы очень хотят вернуться (их офисы продолжают работать в сокращенном виде и поддерживают ремонт автомобилей), но опасаются вторичных санкций, так как у них крупный бизнес в США, Европе и Китае.
Алексей Морозов
При этом, по словам Алексея Подщеколдина, если бы решение было принято завтра, на запуск производства и сертификацию ушло бы минимум полгода, а на восстановление дилерской сети — около года, поскольку многие салоны уже заняты китайскими брендами.

Японские марки (Toyota и Lexus) — на втором месте по вероятности возвращения, но их доля, скорее всего, останется не более 10−15 тыс. автомобилей в год в премиальном сегменте.

Европейские бренды, по прогнозу главы РОАД, вернутся в последнюю очередь. При этом он отметил, что китайские автомобили уже активно теснят конкурентов в мире (например, в Австралии заняли 20% рынка), и если они закрепятся в России, «подвинуть» их будет крайне сложно.

Источник:Российская газета
Автор:Алексей Морозов
