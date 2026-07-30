В исходном пятиосном шасси сохранён основной дизельный двигатель Mercedes-Benz. Он дополнен электромотором мощностью 200 кВт и литий-ионной тяговой батареей емкостью 141 кВт⋅ч.

Стрела подъёмного механизма осталась прежней — это 7-секционная телескопическая конструкция с максимальным вылетом длиной 75 метров.

Запас хода исключительно на электротяге составляет около 50 км, а для дальних перегонов будет использоваться дизельный мотор. Время автономной работы крановой установки от батареи достигает четырёх часов.

Отсутствие выхлопных газов и низкий уровень шума делают эту технику полезной для эксплуатации вблизи социальных объектов, больниц и в зонах с законодательными ограничениями на двигатели внутреннего сгорания.

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