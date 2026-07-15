Для людей с бензином в крови: завод «Луч» выпустил часы за 160 тысяч рублей

В основе модели лежит автоматический хронограф Seiko NE88, который считается одним из лучших среди спортивных механизмов. Он обеспечивает плавный запуск и высокую точность.

Базисом корпуса выступает внутренняя двухцветная капсула — редкое инженерное решение, которым могут похвастаться лишь ведущие мировые производители.

Лицевая сторона часов представляет собой сложную многослойную композицию, имитирующую рельеф гоночного трека, а сзади предусмотрены крупные открытые прорези (скелетонизированные элементы).

В комплектацию, помимо самих часов Arena, также входят кожаный чехол, фирменная перьевая ручка, брендированный металлический значок, салфетка и шпилькосъёмник.

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