С деталью от БелАЗа: новые часы «Луч» распродали за сутки

«Часы, в которых масштаб и характер выходят на первый план. В основе дизайна — образ мощных карьерных самосвалов БелАЗ, самых больших машин в мире. Часы перенимают брутальную эстетику, надёжность и индустриальный дух гигантов», — описывает новинку компания «Луч».

Отдельно подчёркивается, что шестерня на безеле (кольце вокруг циферблата, которое фиксирует стекло) — это настоящая деталь, действительно используемая при производстве машин.

Также производитель заявляет надёжный механизм, сапфировое стекло и массивный корпус из нержавеющей стали. Оформление цифебралата напоминает радиаторные решётки грузовиков БелАЗ.

Как выяснил журнал Motor, практически весь тираж часов оказался распродан за несколько часов после анонса. А уже через сутки хронометров не было ни на одной из официальных интернет-площадок.

Теперь найти продукт коллаборации двух заводов можно только на досках объявлений, но продавцы выставляют цену примерно вдвое выше изначально объявленной производителем.

