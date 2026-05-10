Опубликовано 10 мая 2026, 07:10
С деталью от БелАЗа: новые часы «Луч» распродали за сутки

БелАЗ и «Луч» выпустили лимитированные часы, которые раскупили за день. Часовой завод «Луч» представил лимитированную серию наручных часов, посвящённых автозаводу БелАЗ, известному своими карьерьными самосвалами и другой тяжёлой техникой. Всего было выпущено 100 хронометров стоимостью 1,1 тыс. белорусских рублей (29 тыс. российских рублей).
© «Луч»
Алексей Кованов
«Часы, в которых масштаб и характер выходят на первый план. В основе дизайна — образ мощных карьерных самосвалов БелАЗ, самых больших машин в мире. Часы перенимают брутальную эстетику, надёжность и индустриальный дух гигантов», — описывает новинку компания «Луч».

Отдельно подчёркивается, что шестерня на безеле (кольце вокруг циферблата, которое фиксирует стекло) — это настоящая деталь, действительно используемая при производстве машин.

Также производитель заявляет надёжный механизм, сапфировое стекло и массивный корпус из нержавеющей стали. Оформление цифебралата напоминает радиаторные решётки грузовиков БелАЗ.

Как выяснил журнал Motor, практически весь тираж часов оказался распродан за несколько часов после анонса. А уже через сутки хронометров не было ни на одной из официальных интернет-площадок.

Теперь найти продукт коллаборации двух заводов можно только на досках объявлений, но продавцы выставляют цену примерно вдвое выше изначально объявленной производителем.

