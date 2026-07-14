Опубликовано 14 июля 2026, 13:091 мин.
Для пилотов-частников: созданный авиакомпанией S7 самолёт совершил первый полёт
Российский учебно-тренировочный самолёт «Танго» совершил первый полёт. Компания Spectra Aircraft (S7 Group) провела первый полет легкомоторного самолёта «Танго», сообщает пресс-служба авиакомпании S7. Новинка оснащена экспериментальным образцом отечественного поршневого двигателя АПД-520 «Лидер».
© S7
Заявленные лётно-технические характеристики самолёта «Танго» таковы: крейсерская скорость — 219 км/ч, максимальная дальность полёта — 1375 км, максимальная высота полёта — 4000 км.
Вместимость летательного аппарата составляет 4 человека. Также важными особенностями являются полностью композитный фюзеляж и комплектующие российского производства.
АПД-520 «Лидер» — российский шестицилиндровый двигатель внутреннего сгорания мощностью 200 л.с. производства S7 Group. Разработка модели велась силами инженерного блока конструкторского бюро S7 Group.
Читайте также: