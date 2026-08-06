Четырёхместная версия флагманского внедорожника компании BYD имеет длину 5,4 метра — это больше, чем внешний габарит исполинского Cadillac Escalade. У неё четыре электромотора (1180 л.с.), 3,6 с до «сотни», запас хода в 1000 км и 24-каратный золотой шильдик спереди.

Автомобиль представляет собой гибрид «с увеличенным запасом хода», так как под капотом скрывается 2-литровый турбированный двигатель, выполняющий роль генератора. ДВС передаёт энергию батарее Blade 2.0 ёмкостью 56,58 кВт⋅ч, которая поддерживает технологию быстрой зарядки.

В стартовом варианте цена машины составляет 17,5 млн рублей. Но за доплату в 3,6 млн рублей доступна новая опция — горные пейзаж ручной работы. Они появятся на центральном тоннеле, подголовниках, передней панели, порогах и стойках. В комплекте — кресла нулевой гравитацией и 21-дюймовый потолочный экран.