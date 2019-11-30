Dodge выпустит «заряженный» кроссовер в стиле Charger

Инсайдеры утверждают, что базовый кроссовер Dodge будет заднеприводным, а полноприводная трансмиссия станет опцией. Ожидается, что по размерам новинка будет сравнима с Alfa Romeo Stelvio и рассчитана на пятерых седоков. Таким образом кроссовер Dodge не будет конкурировать внутри концерна с более крупным Jeep Grand Cherokee нового поколения, дебют которого запланирован на 2021 год.