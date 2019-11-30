Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
23:59

Dodge выпустит «заряженный» кроссовер в стиле Charger

Драйверский вседорожник заменит в гамме кросс-вэн Journey

© Кроссовер Dodge, неофициальный рендер allpar.com
Сергей Ильин
Компания Dodge разрабатывает преемника модели Journey, утверждает портал MoparInsiders. В линейке Dodge минивэн будет заменён на среднеразмерный спортивный кроссовер, разработанный на шасси Alfa Romeo Stelvio. Ожидается, что дизайн новинки будет выполнен в духе современных Charger и Challenger, а премьера состоится в 2022 году.

Линейка Dodge будет развиваться за счёт итальянской платформы Giorgio, известной по седану Giulia и вседорожнику Stelvio. Вероятно, в рамках концерна Fiat-Chrysler унифицируют в том числе линейку силовых агрегатов: базовый кроссовер Dodge получит двухлитровую бензиновую 280-сильную «турбочетвёрку», а топ-версии оснастят двигателем V8 Hemi или новой наддувной рядной «шестёркой» мощностью около 500 лошадиных сил.

>
Reload
1 / 2

Фото: Alfa Romeo Stelvio

Инсайдеры утверждают, что базовый кроссовер Dodge будет заднеприводным, а полноприводная трансмиссия станет опцией. Ожидается, что по размерам новинка будет сравнима с Alfa Romeo Stelvio и рассчитана на пятерых седоков. Таким образом кроссовер Dodge не будет конкурировать внутри концерна с более крупным Jeep Grand Cherokee нового поколения, дебют которого запланирован на 2021 год.

Официально фирма Dodge не подтверждает слухи о разработке спортивного вседорожника. При этом концепция, озвученная MoparInsiders очень сильно напоминает первые зарисовки проекта по созданию электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E. Нельзя исключать, что в гамме нового вседорожника Dodge будут электрифицированные версии, ведь Alfa Romeo уже анонсировала дебют экологически чистого вседорожника.

Источник: MoparInsiders.com