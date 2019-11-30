Dodge выпустит «заряженный» кроссовер в стиле Charger

Линейка Dodge будет развиваться за счёт итальянской платформы Giorgio, известной по седану Giulia и вседорожнику Stelvio. Вероятно, в рамках концерна Fiat-Chrysler унифицируют в том числе линейку силовых агрегатов: базовый кроссовер Dodge получит двухлитровую бензиновую 280-сильную «турбочетвёрку», а топ-версии оснастят двигателем V8 Hemi или новой наддувной рядной «шестёркой» мощностью около 500 лошадиных сил.
Фото: Alfa Romeo Stelvio
Инсайдеры утверждают, что базовый кроссовер Dodge будет заднеприводным, а полноприводная трансмиссия станет опцией. Ожидается, что по размерам новинка будет сравнима с Alfa Romeo Stelvio и рассчитана на пятерых седоков. Таким образом кроссовер Dodge не будет конкурировать внутри концерна с более крупным Jeep Grand Cherokee нового поколения, дебют которого запланирован на 2021 год.
Официально фирма Dodge не подтверждает слухи о разработке спортивного вседорожника. При этом концепция, озвученная MoparInsiders очень сильно напоминает первые зарисовки проекта по созданию электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E. Нельзя исключать, что в гамме нового вседорожника Dodge будут электрифицированные версии, ведь Alfa Romeo уже анонсировала дебют экологически чистого вседорожника.