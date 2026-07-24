Россиянам назвали «доутильные» автомобили стоимостью до 3 млн рублей

В сегменте стоимостью до 2,0 млн рублей россияне могут приобрести Geely Coolray (126 л.с., 1,5 млн рулей), Galaxy Starshine 6 (120 л.с., 2,0 млн рублей) и Chevrolet Cruze (114 л.с., 2,0 млн рублей). Все цены указаны «под ключ»: с таможенным оформлением, уплатой утильсбора и доставкой.

В более дорогом классе присутствуют Mazda 3 (118 л.с., 2,2 млн рублей), Lynk & Co 06 (155 л.с., 2,2 млн рублей), Hyundai Elantra (115 л.с., 2,3 млн рублей) и Toyota Corolla (115 л.с., 2,5 млн рублей).

Имея от 2,5 млн до 3,0 млн рублей, можно рассмотреть Nissan Qashqai (151 л.с., 2,6 млн рублей), Mazda CX-30 (156 л.с., 2,7 млн рублей) или Toyota bZ3X (150 л.с., 2,6 млн рублей) — последний сейчас набирает популярность.

Продолжают список Honda XR-V (124 л.с., 2,8 млн рублей), Changan Qiyuan A06 (120 л.с., 2,8 млн рублей), Toyota Corolla Cross (83 л.с., 2,9 млн рублей), Mazda CX-5 (156 л.с., 3,0 млн рублей) и Geely Coolray (147 л.с., 3,0 млн рублей).

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