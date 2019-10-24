Donkervoort построил экстремальный карбоновый родстер

Особенностью Donkervoort D8 GTO-JD70 стали величины пиковых перегрузок. Так, в поворотах они превышают 2g; при старте с места — 1,02 g; при торможении на полусликовых покрышках — 1,65 g. Переработанные кузовные панели, изготовленные из карбона, позволили обеспечить прижимную силу в 80 килограммов на задней оси и 50 на передней. В оснащение родстера вошли регулируемые в трех положениях амортизаторы, настраиваемые стабилизаторы поперечной устойчивости и новые облегченные сиденья из углепластика. Электронные системы безопасности в компании предпочитают не использовать.