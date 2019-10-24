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12:03

Donkervoort построил экстремальный карбоновый родстер

Новую версию D8 GTO посвятили 70-летию основателя компании

Нидерландский производитель спорткаров Donkervoort представил специальную версию родстера D8 GTO, посвященную 70-летнему юбилею основателя Donkervoort Automobielen Йоопа Донкервоорта. Спорткар выделился не только мощностью двигателя, но и величиной боковых перегрузок в поворотах, которая превышает отметку в 2 g.

Отныне Donkervoort D8 GTO-JD70 — самый мощный автомобиль в линейке. Он оснащен «турбопятеркой» Audi 2.5 TFSI, настроенной Bosch на отдачу в 421 лошадиную силу и 520 Нм крутящего момента. Причем масса родстера — менее 700 килограммов, что обеспечивает удельную мощность на уровне как минимум 600 сил на тонну. Тяга на задние колеса подается через пятиступенчатую «механику» с функцией перегазовки и новый дифференциал повышенного трения.

Близким показателем удельной мощность к D8 GTO-JD70 может похвастаться, например, Ferrari SF90 Stradale — 637 сил на тонну.

Динамические характеристики юбилейного D8 GTO не сообщаются, но менее мощный D8 GTO-40 проделывает упражнение 0-100 километров в час за 2,7 секунды (0-200 км/ч за 7,7 секунды), а его максимальная скорость составляет 280 километров в час.

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Особенностью Donkervoort D8 GTO-JD70 стали величины пиковых перегрузок. Так, в поворотах они превышают 2g; при старте с места — 1,02 g; при торможении на полусликовых покрышках — 1,65 g. Переработанные кузовные панели, изготовленные из карбона, позволили обеспечить прижимную силу в 80 килограммов на задней оси и 50 на передней. В оснащение родстера вошли регулируемые в трех положениях амортизаторы, настраиваемые стабилизаторы поперечной устойчивости и новые облегченные сиденья из углепластика. Электронные системы безопасности в компании предпочитают не использовать.

У рекордного электрического прототипа Volkswagen ID.R во время заезда по Нюрбургрингу максимум поперечного ускорения составил 3,49 g, а продольного замедления во время торможений — 2,7 g.

Всего будет построено 70 экземпляров Donkervoort D8 GTO-JD70. Старт производства запланирован на весну следующего года. Цена родстера без учета налогов составляет 163 636,36 евро, что эквивалентно 11,63 миллиона рублей по текущему курсу.