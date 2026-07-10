Дороже, чем Mercedes: у дилера появился китайский седан за 28 млн рублей
Модель является одноклассником Mercedes-Benz S-Klasse, BMW 7-й серии и Audi A8. Длина новинки — 5353 мм, ширина — 1998 мм, высота — 1511 мм, а размер колёсной базы — 3260 мм.
6-цилиндровый Hongqi Guoya имеет пятиместный салон со сплошным задним диваном, в центральный подлокотник которого встроен съёмный 7-дюймовый планшет для управления сервисными функциями.
В набор базового оборудования включены девять подушек безопасности, система активного шумоподавления, 4-зонный климат-контроль, панорамная крыша, доводчики дверей и многое другое.
Уточняется, что дизайн модели, разработанный под кураторством известного автомобильного шеф-дизайнера Джайлса Тейлора, объединяет классические европейские каноны с утончённой восточной гармонией.
Иероглифы, составляющие слово «Guoya», несут в себе два смысловых слоя: «го» («нация») — олицетворяет величие и мощь великой державы, «я» («элегантность») воплощает сдержанную внутреннюю красоту.
Добавим, что Hongqi Guoya продаётся официально, поэтому автомобиль защищён официальной гарантией сроком 2 года или 100 тыс. км. Дилеры также предлагают расширенную программу на 5 лет или 150 тыс. км.
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