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Опубликовано 10 июля 2026, 21:08
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Дороже, чем Mercedes: у дилера появился китайский седан за 28 млн рублей

У российского дилера появился китайский Hongqi Guoya стоимостью 28 млн рублей. Один из крупных российских дилеров выставил на продажу китайский люксовый седан Hongqi Guoya, выяснил журнал Motor. В локальной спецификации 6-цилиндровый битурбомотор объёмом 3 литра выдаёт 380 л.с. и 570 Нм. Коробка передач — восьмиступенчатый «автомат» ZF, в который встроенн синхронный электромотор. Привод — полный.
Hongqi Guoya
Hongqi Guoya
© объявление на классифайде
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Модель является одноклассником Mercedes-Benz S-Klasse, BMW 7-й серии и Audi A8. Длина новинки — 5353 мм, ширина — 1998 мм, высота — 1511 мм, а размер колёсной базы — 3260 мм.

6-цилиндровый Hongqi Guoya имеет пятиместный салон со сплошным задним диваном, в центральный подлокотник которого встроен съёмный 7-дюймовый планшет для управления сервисными функциями.

В набор базового оборудования включены девять подушек безопасности, система активного шумоподавления, 4-зонный климат-контроль, панорамная крыша, доводчики дверей и многое другое.

Hongqi Guoya

Hongqi Guoya

© Hongqi

Уточняется, что дизайн модели, разработанный под кураторством известного автомобильного шеф-дизайнера Джайлса Тейлора, объединяет классические европейские каноны с утончённой восточной гармонией.

Иероглифы, составляющие слово «Guoya», несут в себе два смысловых слоя: «го» («нация») — олицетворяет величие и мощь великой державы, «я» («элегантность») воплощает сдержанную внутреннюю красоту.

Добавим, что Hongqi Guoya продаётся официально, поэтому автомобиль защищён официальной гарантией сроком 2 года или 100 тыс. км. Дилеры также предлагают расширенную программу на 5 лет или 150 тыс. км.

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Автор:Алексей Кованов
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