Дороже, чем Mercedes: у дилера появился китайский седан за 28 млн рублей

Уточняется, что дизайн модели, разработанный под кураторством известного автомобильного шеф-дизайнера Джайлса Тейлора, объединяет классические европейские каноны с утончённой восточной гармонией.

Иероглифы, составляющие слово «Guoya», несут в себе два смысловых слоя: «го» («нация») — олицетворяет величие и мощь великой державы, «я» («элегантность») воплощает сдержанную внутреннюю красоту.

Добавим, что Hongqi Guoya продаётся официально, поэтому автомобиль защищён официальной гарантией сроком 2 года или 100 тыс. км. Дилеры также предлагают расширенную программу на 5 лет или 150 тыс. км.

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