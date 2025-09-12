Китайский производитель пылесосов показал первый автомобиль, и он что-то напоминает

Китайский производитель пылесосов показал первый автомобиль, и он что-то напоминаетСерийную модель планируют запустить в производство в 2027 году
Внутри сходства с Bugatti уже намного меньше. Вместо плавных линий у Dreame прямые, вместо встроенной «приборки» — большой отдельно стоящий экран справа от руля, уплощенного сверху и снизу. О «технике» электрокара производитель пока не сказал ни слова.
По данным СМИ, Dreame уже активно ищет площадку для запуска производства в Европе — в частности, в Берлине. Ожидается, что это будет завод неподалеку от «Гигафабрики» Tesla, с которой компания намерена соперничать.
Накануне Voyah представила в Китае флагманский кроссовер Taishan, который уже прозвали «китайским Rolls-Royce Cullinan». У него двухцветный кузов, хромированная решетка с вертикальными ламелями и колесные диски с логотипом по центру. Полноценный дебют соперника Zeekr 9X запланирован на IV квартал 2025 года.