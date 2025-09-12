Китайский производитель пылесосов показал первый автомобиль, и он что-то напоминает

Серийную модель планируют запустить в производство в 2027 году

Еще одна китайская фирма готовится войти в автопром. Dreame Technology, известная гаджетами для дома, показала рендеры своей первой машины — роскошного электрокара, который собирается показать на выставке бытовой электроники (CES) в США в январе следующего года. Дизайн почти копирует Bugatti, и в Dreame этого не стесняются: китайцы даже подчеркивают, что вдохновлялись гиперкарами европейской марки.