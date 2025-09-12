Новости
Опубликовано 12 сентября 2025, 12:03
Китайский производитель пылесосов показал первый автомобиль, и он что-то напоминает

Серийную модель планируют запустить в производство в 2027 году
Еще одна китайская фирма готовится войти в автопром. Dreame Technology, известная гаджетами для дома, показала рендеры своей первой машины — роскошного электрокара, который собирается показать на выставке бытовой электроники (CES) в США в январе следующего года. Дизайн почти копирует Bugatti, и в Dreame этого не стесняются: китайцы даже подчеркивают, что вдохновлялись гиперкарами европейской марки.
© Dreame Technology
Мария Руцкая
Пока Dreame Technology ограничилась рендерами, которые опубликовал в своих соцсетях Основатель компании Юй Хао. Интересно, что в самой Dreame модель, незатейливо названную Dreame EV, сравнивают не с Chiron, а с его предшественником Veyron.

© Dreame Technology

Внутри сходства с Bugatti уже намного меньше. Вместо плавных линий у Dreame прямые, вместо встроенной «приборки» — большой отдельно стоящий экран справа от руля, уплощенного сверху и снизу. О «технике» электрокара производитель пока не сказал ни слова.

По данным СМИ, Dreame уже активно ищет площадку для запуска производства в Европе — в частности, в Берлине. Ожидается, что это будет завод неподалеку от «Гигафабрики» Tesla, с которой компания намерена соперничать.

Накануне Voyah представила в Китае флагманский кроссовер Taishan, который уже прозвали «китайским Rolls-Royce Cullinan». У него двухцветный кузов, хромированная решетка с вертикальными ламелями и колесные диски с логотипом по центру. Полноценный дебют соперника Zeekr 9X запланирован на IV квартал 2025 года.

