Bugatti представила финальный Chiron

Гиперкар L’Ultime — это Chiron Super Sport с особым декором кузова и отделкой салона

Компания Bugatti выпустила последний Chiron. Финальный экземпляр назвали L’Ultime, а основан он на Chiron Super Sport. Гиперкар окрашен в духе самого первого «Широна», показанного в Женеве восемь лет назад. На кузов нанесены названия мест и событий, которые стали частью истории модели. Двигатель стандартный: квадротурбомотор W16 8.0 мощностью 1600 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. Сменщиком Chiron будет гибрид с отдачей около 1800 сил.