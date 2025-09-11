Представлен 5,2-метровый кроссовер Voyah, который бросит вызов Zeekr 9X

Представлен 5,2-метровый кроссовер Voyah, который бросит вызов Zeekr 9XПолноценный дебют запланирован на IV квартал 2025 года
Внешность Voyah Taishan навевает ассоциации с Rolls-Royce: у него двухцветный кузов с длинным капотом, хромированная решетка радиатора и 22-дюймовые колесные диски с логотипом марки.
Ширина кроссовера достигает ровно двух метров, высота — 1,8 метра при 3,1-метровой колесной базе. Салон Voyah пока не показала, но известно, что он получит медиасистему Harmony Space 5 от Huawei.
Huawei также обеспечит Taishan продвинутыми водительскими помощниками и системой автопилота, которая будет опираться на данные с 30 датчиков и четырех лидаров. Кроме этого, кроссоверу достанется пневмоподвеска и — впервые на Voyah — система управления задними колесами.
В состав гибридной силовой установки войдут полуторалитровый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил и два электродвигателя. Батарея емкостью 65 киловатт-часов обеспечит до 300 километров хода на электротяге по циклу WLTP, а общий запас хода составит порядка 1120 километров.
Благодаря 800-вольтовой архитектуре пополнить запас энергии с 20 до 80 процентов можно будет за 12 минут.
Летом в Китае начались продажи Voyah Free+ — знакомого россиянам кроссовера в обновленном варианте. У него другие экстерьер и салон, а также более мощный электромотор в составе начальной гибридной установки.