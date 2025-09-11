Представлен 5,2-метровый кроссовер Voyah, который бросит вызов Zeekr 9X

Внешность Voyah Taishan навевает ассоциации с Rolls-Royce: у него двухцветный кузов с длинным капотом, хромированная решетка радиатора и 22-дюймовые колесные диски с логотипом марки.

Ширина кроссовера достигает ровно двух метров, высота — 1,8 метра при 3,1-метровой колесной базе. Салон Voyah пока не показала, но известно, что он получит медиасистему Harmony Space 5 от Huawei.