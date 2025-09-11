Новости
Представлен 5,2-метровый кроссовер Voyah, который бросит вызов Zeekr 9X

Полноценный дебют запланирован на IV квартал 2025 года
Voyah представила флагманский кроссовер Taishan. Это SUV длиной 5,2 метра с шестиместным салоном и гибридной силовой установкой, которому обещаны до 1120 километров хода без дозаправки и подзарядки батареи. На рынке Китая он будет стоить, по оценкам местных СМИ, от 450 000 юаней (5,4 миллиона рублей) и составит конкуренцию полноразмерным Aito M9 и Zeekr 9X. Заказы в КНР начнут принимать до конца сентября.
Voyah Taishan
Voyah Taishan
Внешность Voyah Taishan навевает ассоциации с Rolls-Royce: у него двухцветный кузов с длинным капотом, хромированная решетка радиатора и 22-дюймовые колесные диски с логотипом марки.

Ширина кроссовера достигает ровно двух метров, высота — 1,8 метра при 3,1-метровой колесной базе. Салон Voyah пока не показала, но известно, что он получит медиасистему Harmony Space 5 от Huawei.

Voyah Taishan

Huawei также обеспечит Taishan продвинутыми водительскими помощниками и системой автопилота, которая будет опираться на данные с 30 датчиков и четырех лидаров. Кроме этого, кроссоверу достанется пневмоподвеска и — впервые на Voyah — система управления задними колесами.

В состав гибридной силовой установки войдут полуторалитровый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил и два электродвигателя. Батарея емкостью 65 киловатт-часов обеспечит до 300 километров хода на электротяге по циклу WLTP, а общий запас хода составит порядка 1120 километров.

Благодаря 800-вольтовой архитектуре пополнить запас энергии с 20 до 80 процентов можно будет за 12 минут.

Летом в Китае начались продажи Voyah Free+ — знакомого россиянам кроссовера в обновленном варианте. У него другие экстерьер и салон, а также более мощный электромотор в составе начальной гибридной установки.

