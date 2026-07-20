Китайский Wuling Bingo Pro превратится в новую модель Chevrolet

General Motors выпустит китайский электрокар под маркой Chevrolet. Концерн General Motors планирует планирует выпустить электрокар Wuling Bingo Pro под маркой Chevrolet. Это позволит концерну вывести на рынки Мексики, Бразилии, а также стран Африки и Азии недорогую аккумуляторную модель. В Китае Wuling Bingo Pro стоит от 57 тыс. юаней или 650 тыс. рублей.