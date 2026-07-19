Россиянам рассказали, сколько машин могут потреблять топливо Евро-3

Как уточняет аналитик, все 100% автомобилей моложе 10 лет, зарегистрированных на территории Российской федерации, имеют экологический класс Евро-4 и выше.

С июня бензин и дизель Евро‑5 может содержать больше серы, чем было предписано этому классу ранее. Норма временно поднята до 150 мг/кг для бензина и до 350 мг/кг для дизтоплива, что соответствует стандартам «Евро-3».

До этого заместитель главного редактора журнала «За рулём» Никита Гудков ответил, что делать, когда на АЗС отсутствует нужная марка бензина — в частности, Аи-95.

Если позволяет бюджет и такой вариант доступен, лучше заправить топливо Аи-100. При острой необходимости также допустимо использование Аи-92, но есть нюансы.

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