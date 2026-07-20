АвтоВАЗ начнёт испытания 500-сильной версии кроссовера Lada Azimut

«Идея гибридного автомобиля на базе автомобиля Azimut — это уже не только идея. И я не исключаю того, что уже в этом году прототип такого автомобиля мы создадим и начнём его испытывать», — заявил Максим Соколов.

По итогу этих испытаний, а также после оценки ценовых и стоимостных характеристик гибрида компания примет окончательное решение о дальнейшей судьбе проекта.

До этого АвтоВАЗ раскрыл, какими будут характеристики двигателей нового поколения, которые также получит Lada Azimut.

От своих предшественников агрегаты объёмом 1,6 и 1,8 литра отличаются улучшенными показателями, для чего было внедрено 37 новых или модернизированных деталей.

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