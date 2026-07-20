Опубликовано 20 июля 2026, 10:481 мин.
АвтоВАЗ начнёт испытания 500-сильной версии кроссовера Lada Azimut
АвтоВАЗ готовит кроссовер Lada Azimut мощностью 500 сил. АвтоВАЗ планирует создать прототип кроссовера Lada Azimut, оборудованный гибридной силовой установкой. Об этом ИС «Вести» сообщил президент компании Максим Соколов. По его словам, мощность новинки составит 500 л.с.
© Коллаж Motor/АвтоВАЗ
«Идея гибридного автомобиля на базе автомобиля Azimut — это уже не только идея. И я не исключаю того, что уже в этом году прототип такого автомобиля мы создадим и начнём его испытывать», — заявил Максим Соколов.
По итогу этих испытаний, а также после оценки ценовых и стоимостных характеристик гибрида компания примет окончательное решение о дальнейшей судьбе проекта.
До этого АвтоВАЗ раскрыл, какими будут характеристики двигателей нового поколения, которые также получит Lada Azimut.
От своих предшественников агрегаты объёмом 1,6 и 1,8 литра отличаются улучшенными показателями, для чего было внедрено 37 новых или модернизированных деталей.
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Источник:Вести
Автор:Алексей Кованов
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